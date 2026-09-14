Невыгодно: Около 100 тысяч мигрантов бежали из России за 10 дней

Это стало одним из самых крупных единовременных оттоков гастарбайтеров за последние годы. По словам экономистов, на отъезд иностранцев подтолкнуло падение уровня доходов из-за ослабления рубля, ужесточение миграционной политики со стороны российских властей, «вопросы безопасности и общая нестабильность», а также переключение на альтернативные рынки труда.

Речь, в частности, идёт о трудоустройстве граждан Узбекистана в Китае, Южной Корее, Сербии, странах Ближнего Востока и Восточной Европы. Ситуация с массовым отъездом уникальна тем, что это вызвано не панической реакцией на какое-либо социальное потрясение, как было раньше, а системными изменениями в экономике и политике РФ.

Россия нацелена на высококвалифицированных специалистов и борется с нелегалами, рассказала в пресс-центре НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

