Психолог: ревакцинация лишь усугубляет недоверие россиян к прививке

«Некоторые считают, что из-за ревакцинации не нужно делать первую прививку, ведь эффективность невысокая и так далее. Тем более, сейчас, если читать в соцсетях, да и в официальной информации тоже столько разнонаправленных сведений, что после укола что-то выпадет и упадет. Это показывает, что сейчас и на Западе, и у нас недостаточно исследований тренда, течения болезни. Раньше радовались, что если вакцинировался, потом заразился, то все это кончается очень быстро. Что это очень эффективно. Потом выяснилось, что много людей вакцинировались и болеют. Но никто не учитывает, какое число людей вакцинировалось и не болеет. Их еще больше: борцы с вакцинацией - это более активная часть населения, чем те, кто за вакцинацию. Реклама вакцинации просто безобразная», - считает психолог.

При этом для сознательной части граждан никакой проблемы, чтобы поставить прививку заново, не будет, уверен Ениколопов.

«У большого количества людей не было никаких последствий. Вакцинация – это маленький укол, а не забор крови. У кого-то были побочные эффекты, они будут размышлять, делать ее или не делать. Многим пока не рекомендовано делать ревакцинацию. Достаточно большому количеству людей, которые болели сами, этого не рекомендуют врачи. Надо ждать какое-то время. Это процесс сложный, медленный, превращающийся в рутину», - отметил специалист.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился, что получить дополнительный укол не станет проблемой для тех, кто уже когда-то получал необходимую дозу вакцины.

«Это люди сознательные, они не будут создавать проблем, спокойно запишутся через «Госуслуги» или другие сервисы и вакцинируются. Сейчас главная проблема - первичная вакцинация. Гораздо важнее убедить граждан в ней. Убедить энергично! Это надо сделать. Главное, вакцинировать «Спутником V» массово и одновременно. Иначе получается не очень эффективно», - пояснил вирусолог.