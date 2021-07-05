Психолог: ревакцинация лишь усугубляет недоверие россиян к прививке
Ревакцинация – один из аргументов для противников прививок, считает психолог Сергей Ениколопов.
С 5 июля началась ревакцинация от COVID-19 в столичных поликлиниках, сообщает сайт мэра Москвы. Повторную прививку могут сделать те, кто вакцинировался или переболел не ранее, чем шесть месяцев назад.
Для противников прививок от COVID-19 ревакцинация – аргумент в их пользу, заявил в эфире Telegram-канала «Радиоточка НСН» заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.
«Некоторые считают, что из-за ревакцинации не нужно делать первую прививку, ведь эффективность невысокая и так далее. Тем более, сейчас, если читать в соцсетях, да и в официальной информации тоже столько разнонаправленных сведений, что после укола что-то выпадет и упадет. Это показывает, что сейчас и на Западе, и у нас недостаточно исследований тренда, течения болезни. Раньше радовались, что если вакцинировался, потом заразился, то все это кончается очень быстро. Что это очень эффективно. Потом выяснилось, что много людей вакцинировались и болеют. Но никто не учитывает, какое число людей вакцинировалось и не болеет. Их еще больше: борцы с вакцинацией - это более активная часть населения, чем те, кто за вакцинацию. Реклама вакцинации просто безобразная», - считает психолог.
При этом для сознательной части граждан никакой проблемы, чтобы поставить прививку заново, не будет, уверен Ениколопов.
«У большого количества людей не было никаких последствий. Вакцинация – это маленький укол, а не забор крови. У кого-то были побочные эффекты, они будут размышлять, делать ее или не делать. Многим пока не рекомендовано делать ревакцинацию. Достаточно большому количеству людей, которые болели сами, этого не рекомендуют врачи. Надо ждать какое-то время. Это процесс сложный, медленный, превращающийся в рутину», - отметил специалист.
Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился, что получить дополнительный укол не станет проблемой для тех, кто уже когда-то получал необходимую дозу вакцины.
«Это люди сознательные, они не будут создавать проблем, спокойно запишутся через «Госуслуги» или другие сервисы и вакцинируются. Сейчас главная проблема - первичная вакцинация. Гораздо важнее убедить граждан в ней. Убедить энергично! Это надо сделать. Главное, вакцинировать «Спутником V» массово и одновременно. Иначе получается не очень эффективно», - пояснил вирусолог.
По его словам, предрассудки к вакцинам имеют малое отношение к ревакцинации.
«Для нормальных людей, разумных - подошел срок, человек записывается и ревакцинируется. А те, кто с самого начала не хотел этого делать, для них и первичная вакцинация это проблема. Сейчас ситуация меняется потихонечку, но этого недостаточно», - заявил собеседник НСН.
Ранее директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал «Радиоточке НСН», какую вакцину выбрать для ревакцинации, и стоит ли спешить на прививку тем, кто недавно переболел.
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