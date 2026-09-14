В школах РФ увеличили часы на начальную военную подготовку

Теперь на этот курс будет отводиться 68 часов в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Проходить его будут ученики 8–11-х классов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, программа рассчитана на четыре года обучения и входит в курс основного общего и среднего общего образования.

Ранее на начальную военную подготовку приходилось 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», вместо 50%. Теперь занятия будут распределены по 34 часа в 8–9-х и 10–11-х классах.

Молодой человек, конечно, должен уметь держать оружие, уметь защитить семью и страну, однако возникает вопрос, за счет каких часов в школах хотят ввести курсы начальной военной подготовки (НВП), сказал в эфире НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

