В школах РФ увеличили часы на начальную военную подготовку
Министерство просвещения России увеличило часы на начальную военную подготовку в школах, сообщает РИА Новости.
Теперь на этот курс будет отводиться 68 часов в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины». Проходить его будут ученики 8–11-х классов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, программа рассчитана на четыре года обучения и входит в курс основного общего и среднего общего образования.
Ранее на начальную военную подготовку приходилось 20% времени в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», вместо 50%. Теперь занятия будут распределены по 34 часа в 8–9-х и 10–11-х классах.
Молодой человек, конечно, должен уметь держать оружие, уметь защитить семью и страну, однако возникает вопрос, за счет каких часов в школах хотят ввести курсы начальной военной подготовки (НВП), сказал в эфире НСН омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.
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