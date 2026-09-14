В Москву отправлен задержанный за взятки краснодарский полковник Чебураков

Экс-заместителя начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю Алексея Чебуракова и его сообщников отправили в Москву, сообщает «Коммерсант».

СМИ: В Минюсте хотят записывать склонных к коррупции сотрудников в журнал

Они были задержаны за взятки. Следователи центрального аппарата СКР России установили, что полковник вместе с тремя подчиненными четыре года состоял на окладе у коммерческой фирмы. Компания оказывала паспортно-визовые услуги.

«Откаты» директор и учредитель ООО «Региональный миграционный центр паспортно-визовых услуг» Владимир Денисюк платил Чебуракову, предоставившему реквизиты и пароли к карточке своей жены в «Альфа-банке». Сумма выплаченных взяток превысила 63 млн руб. Бывший замначальника краевого главка фигурирует в показаниях по еще одному делу о коррупции.

Ранее экс-кадровик Минобороны Кузнецов получил за взятку 12 лет колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:МВДКоррупцияВзятки

Горячие новости

Все новости

партнеры