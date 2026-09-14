Зять Трампа заявил, что Киев не заинтересован в окончании войны

По его словам, президент РФ Владимир Путин изложил свою точку зрения на то, чего он хочет достичь. Если бы Украина хотела придерживаться этой точки зрения, то у сторон уже были бы все необходимые условия для заключения сделки. «Украина прямо сейчас не хочет этого делать», — заявил политик.

Он указал, что для завершения боевых действий Вооруженным силам Украины необходимо отступить по линии, обозначенной Москвой. Однако на данный момент Киев от этого отказывается.

Ранее Кушнер назвал территориальный вопрос самым сложным на переговорах по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

