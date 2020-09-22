Вакцину от COVID-19 в Москве исследуют в соответствии с правилами ЕАЭС

В столице продолжаются пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19. Они проходят в соответствии правилами надлежащей клинической практики Евразийского экономического союза GCP (Good Clinical Practice). Об этом рассказала главный врач ГП №2 Наталья Шиндряева. Она отметила, что это международный стандарт этических норм и качества научных исследований. Он описывает правила ведения документации и отчётности об исследованиях, которые подразумевают участие человека в качестве исследуемого. Международный протокол GCP гарантирует соблюдение прав участников исследования и правил по обеспечению их безопасности, стремления к ненанесению вреда и требований к достоверности исследований.

Напомним, пострегистрационные клинические исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции проходят на базе столичных медицинских организаций, у которых есть аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Принять участие в программе смогут 40 тысяч человек. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru.