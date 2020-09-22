Вакцину от COVID-19 в Москве исследуют в соответствии с правилами ЕАЭС
В столице продолжаются пострегистрационные исследования вакцины от COVID-19. Они проходят в соответствии правилами надлежащей клинической практики Евразийского экономического союза GCP (Good Clinical Practice). Об этом рассказала главный врач ГП №2 Наталья Шиндряева. Она отметила, что это международный стандарт этических норм и качества научных исследований. Он описывает правила ведения документации и отчётности об исследованиях, которые подразумевают участие человека в качестве исследуемого. Международный протокол GCP гарантирует соблюдение прав участников исследования и правил по обеспечению их безопасности, стремления к ненанесению вреда и требований к достоверности исследований.
Напомним, пострегистрационные клинические исследования вакцины от новой коронавирусной инфекции проходят на базе столичных медицинских организаций, у которых есть аккредитация Минздрава РФ на проведение клинических исследований. Принять участие в программе смогут 40 тысяч человек. Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно на портале mos.ru.
Между тем, ранее сообщалось. что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного нежелательного эффекта у одного из участников из Великобритании. Правда, затем испытания были возобновлены.
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в эфире НСН заверил, что с российской вакциной таких неприятных сюрпризов не произойдет. По его словам, препарат разработан по «отшлифованной технологии». В свою очередь, профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил НСН, что в том случае, если российская вакцина от COVID-19 покажет свою эффективность, то пандемию удастся преодолеть.
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