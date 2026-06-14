ФИФА потребовала от сборной Сенегала изменить форму на ЧМ-2026

Речь идет об изменениях формы команды для игр Чемпионата мира по футболу-2026. Дело в том, что по правилам ФИФА разрешено размещать звезды на форме лишь тем сборным, которые ранее уже выигрывали ЧМ или признанные эквивалентные титулы.

Сенегальская национальная команда выиграла Кубок африканских наций в 2021 году.

Ранее ФИФА также потребовала от сборной Египта убрать звезды и золотой цвет с формы перед ЧМ-2026, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».