ФИФА потребовала от сборной Сенегала изменить форму на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) потребовала от сборной Сенегала убрать со спортивной формы футболистов звезду за победу в Кубке африканских наций. Об этом в одной из соцсетей сообщил журналист Майки Джуниор.

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Речь идет об изменениях формы команды для игр Чемпионата мира по футболу-2026. Дело в том, что по правилам ФИФА разрешено размещать звезды на форме лишь тем сборным, которые ранее уже выигрывали ЧМ или признанные эквивалентные титулы.

Сенегальская национальная команда выиграла Кубок африканских наций в 2021 году.

Ранее ФИФА также потребовала от сборной Египта убрать звезды и золотой цвет с формы перед ЧМ-2026, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa/picture-alliance
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