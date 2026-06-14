Минобороны: ВС РФ вышли к северо-западным окраинам Красного Лимана в ДНР

«В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами», - говорится в заявлении.

По данным МО РФ, сейчас штурмовые отряды продолжают продвижение в Заводском районе. На уже освобожденных территориях военнослужащие проводят зачистку местности от оставшихся групп противника.

Согласно Минобороны, только за последние сутки в городе были взяты под контроль 37 зданий, ликвидировано свыше 55 военнослужащих ВСУ, а также семь единиц автотранспорта.

Ранее в Минобороны сообщили, что успешные действия и продвижение Южной группировки войск в Константиновке вынудили Киев начать эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки в Западную Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».