Минобороны: ВС РФ вышли к северо-западным окраинам Красного Лимана в ДНР
Российские войска вышли к северо-западным окраинам Красного Лимана Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами», - говорится в заявлении.
По данным МО РФ, сейчас штурмовые отряды продолжают продвижение в Заводском районе. На уже освобожденных территориях военнослужащие проводят зачистку местности от оставшихся групп противника.
Согласно Минобороны, только за последние сутки в городе были взяты под контроль 37 зданий, ликвидировано свыше 55 военнослужащих ВСУ, а также семь единиц автотранспорта.
Ранее в Минобороны сообщили, что успешные действия и продвижение Южной группировки войск в Константиновке вынудили Киев начать эвакуацию основных предприятий из Краматорска и Дружковки в Западную Украину, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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