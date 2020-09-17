Врач рассказала о пострегистрационных испытаниях вакцины против COVID-19

Пострегистрационное исследование вакцины против коронавируса необходимо для того, чтобы собрать данные о безопасности и эффективности препарата, а также расширить показания к его применению и выявить возможные нежелательные реакции. Об этом сообщила руководитель направления клинических исследований Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Шимонова.

По её словам, регистрационные исследования вакцины от SARS-CoV-2 показали её способность вызывать иммунный ответ и её хорошую переносимость. Участие в исследовании безопасно, тем более что состояние каждого добровольца контролируют врачи, отмечает специалист.

«Сам вирус не содержится в этой вакцине. В ней содержится только ген шипа коронавируса. Заболеть от этой вакцины не только нельзя, но и просто невозможно. Также невозможно и заразить других», - пояснила Шимонова.

Первая отечественная вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в августе и получила название «Спутник V». В рамках пострегистрационной фазы испытаний препарат уже начал поступать в российские регионы.

