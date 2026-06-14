Ковальчук: Один погиб, двое ранены при атаке дрона ВСУ в Брянской области

Мирная жительница погибла в результате атаки беспилотника ВСУ в деревне Сагутьево Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем «Максе».

Хинштейн: 1 человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ по автомобилю в Курской области

По словам Ковальчука, удар по населенному пункту был нанесен с использованием БПЛА самолетного типа. В результате удара одна женщина погибла, еще двое мужчин получили ранения.

Врио губернатора добавил, что пострадавшим оперативно была оказана вся необходимая медицинская помощь.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что один человек пострадал при атаке БПЛА ВСУ по автомобилю в деревне Дурово, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБрянская ОбластьРоссия

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