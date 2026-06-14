По словам Пушилина, звезд такого уровня необходимо беречь. Глава ДНР также признался, что очень хотел бы увидеть его концерт в ДНР, но на текущий момент это небезопасно. При этом он заверил, что как только условия позволят, Уотерса ждут в республике с распростертыми объятиями.

Ранее Уотерс критиковал вовлечённость стран Запада в украинский конфликт и распространение русофобии. Кроме того, артист открыто заявлял, что русскоязычное население востока Украины должно иметь право на самоопределение, и поддерживал проведение референдумов о вхождении в состав России во всех русскоговорящих районах Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».