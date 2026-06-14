Пушилин: В ДНР ждут Уотерса из Pink Floyd после улучшения ситуации с безопасностью
Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сможет выступить на территории ДНР после улучшения ситуации с безопасностью в республике. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава региона Денис Пушилин.
По словам Пушилина, звезд такого уровня необходимо беречь. Глава ДНР также признался, что очень хотел бы увидеть его концерт в ДНР, но на текущий момент это небезопасно. При этом он заверил, что как только условия позволят, Уотерса ждут в республике с распростертыми объятиями.
Ранее Уотерс критиковал вовлечённость стран Запада в украинский конфликт и распространение русофобии. Кроме того, артист открыто заявлял, что русскоязычное население востока Украины должно иметь право на самоопределение, и поддерживал проведение референдумов о вхождении в состав России во всех русскоговорящих районах Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Умер бывший командир «Альфы» генерал-лейтенант Александр Гусев
- ФИФА потребовала от сборной Сенегала изменить форму на ЧМ-2026
- Пушилин: В ДНР ждут Уотерса из Pink Floyd после улучшения ситуации с безопасностью
- Затопило дороги и ТЦ: В Москве прошли аномальные ливни
- Минобороны: ВС РФ вышли к северо-западным окраинам Красного Лимана в ДНР
- Ковальчук: Один погиб, двое ранены при атаке дрона ВСУ в Брянской области
- СМИ: Один из командиров «Хезболлы» убит при ударе ВВС Израиля по Бейруту
- Сборы байопика «Майкл» в России превысили 1 млрд рублей
- Минобороны: Силы ПВО за 7 часов сбили 110 украинских БПЛА
- Путин поздравил актрису Елену Сафонову с 70-летием