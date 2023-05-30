«Слишком спешат!»: Трунов назвал сырой инициативу сажать за съемку работы ПВО

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что нужно сажать и наказывать граждан, которые снимают работу ПВО и расположение воинских частей. Его инициативу в разговоре с НСН поддержал и генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой. Трунов считает, что инициативу нужно проработать, а не запугивать граждан.

«Это может подпадать под категорию «для служебного пользования». Есть реестр государственной тайны, но его содержимое тоже засекречено. Бывают проблемы с тем, что люди находят в интернете, соцетях информацию, распространяют ее, а она относится к гостайне, а их затем привлекают к уголовной ответственности. Вопрос сложный. Как разграничить закрытые объекты, которые запрещено снимать, ведь информация об этих объектах тоже закрыта. Мы можем не подозревать, что где-то есть секретные объекты. Заявление несколько поспешное. Определенная система безопасности и противодействия должна работать, но инициативы законодателей должны быть более проработаны. Пока оно сыроватое», - сказал Трунов.