«Слишком спешат!»: Трунов назвал сырой инициативу сажать за съемку работы ПВО
Определенная система безопасности и противодействия должна работать, но инициативы законодателей должны быть более проработанными, сказал НСН Игорь Трунов.
Президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов заявил в беседе с НСН, что люди не знают, какая информация относится к государственной тайне, а депутатам нужно лучше прорабатывать свои законодательные инициативы.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН заявил, что нужно сажать и наказывать граждан, которые снимают работу ПВО и расположение воинских частей. Его инициативу в разговоре с НСН поддержал и генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой. Трунов считает, что инициативу нужно проработать, а не запугивать граждан.
«Это может подпадать под категорию «для служебного пользования». Есть реестр государственной тайны, но его содержимое тоже засекречено. Бывают проблемы с тем, что люди находят в интернете, соцетях информацию, распространяют ее, а она относится к гостайне, а их затем привлекают к уголовной ответственности. Вопрос сложный. Как разграничить закрытые объекты, которые запрещено снимать, ведь информация об этих объектах тоже закрыта. Мы можем не подозревать, что где-то есть секретные объекты. Заявление несколько поспешное. Определенная система безопасности и противодействия должна работать, но инициативы законодателей должны быть более проработаны. Пока оно сыроватое», - сказал Трунов.
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Собеседник НСН отметил, что нельзя нагонять жуть на людей.
«Если появятся поправки к Уголовному кодексу, либо иному законодательству, то они будут звучать внятно и четко. Пока вывод такой, что ничего нельзя снимать и выкладывать, потому что там могут быть объекты ПВО или другие специфические объекты, о которых мы не догадываемся. Нельзя нагонять всеобщую жуть на население, когда страшно что-то сфотографировать, либо делать повседневные вещи под угрозой уголовного наказания», - резюмировал Трунов.
Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в беседе с НСН, что отключение GPS не решит проблему с проникновением дронов, поскольку на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система.
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