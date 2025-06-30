Бельгия и Нидерланды передали Украине корабли с именами российских городов

Украинские военно-морские силы получили от Бельгии и Нидерландов минные тральщики, названия которых были изменены на имена российских городов. Об этом сообщает пресс-служба нидерландского Минобороны.

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Уточняется, что речь идёт о тральщиках, ранее называвшихся Narcis и Vlaardingen. В процессе передачи их назвали «Мариуполь» и «Мелитополь».

«Эти тральщики начнут новую главу, под новым флагом, с новой миссией», - заявил глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Также в ведомстве анонсировали передачу Украине тральщика Makkum, который будет переименован в «Геническ».

Ранее Россельхознадзор объявил о вводе запрета на ввоз в Россию семян и посадочного материала из Нидерландов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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