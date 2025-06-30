Еврокомиссия отвергла обвинения в организации массовых протестов в Сербии

По его словам, действия сотрудников полиции «должны быть пропорциональны и обеспечивать соблюдения прав человека», в первую очередь, в отношении задержанных лиц.

«Еврокомиссия полностью отрицает организацию массовых антиправительственных протестов в Сербии или где-либо ещё в мире», - добавила представитель ЕК Паула Пинью.

Также в ЕК призвали сербские власти к тщательному расследованию действий полицейских.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в Сербии «используются известные технологии по провоцированию цветных революций», сообщает RT.

