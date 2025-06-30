Еврокомиссия отвергла обвинения в организации массовых протестов в Сербии
Еврокомиссия (ЕК) пристально следит за ситуацией в Сербии и осуждает любые акты насилия. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель ЕК Гийом Мерсе.
По его словам, действия сотрудников полиции «должны быть пропорциональны и обеспечивать соблюдения прав человека», в первую очередь, в отношении задержанных лиц.
«Еврокомиссия полностью отрицает организацию массовых антиправительственных протестов в Сербии или где-либо ещё в мире», - добавила представитель ЕК Паула Пинью.
Также в ЕК призвали сербские власти к тщательному расследованию действий полицейских.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что в Сербии «используются известные технологии по провоцированию цветных революций», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru