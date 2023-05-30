«Не решит проблему»: Аналитик заявил, что отключение GPS не избавит от атаки дронов
Отключение навигации даст возможность не атаковать государственные учреждения и Кремль, сказал НСН Эльдар Муртазин.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил в беседе с НСН, что отключение GPS не решит проблему с проникновением дронов, поскольку на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система.
Депутат Госдумы Артем Метелев после массовой атаки беспилотников предложил отключить GPS. По его словам, «все машины и телефоны все равно оборудованы системой ГЛОНАСС». Муртазин заявил о бессмысленности такого предложения.
«Делать это массово точно не стоит. Выключать и сбивать координаты GPS, как делается сегодня, можно. Отключение GPS никак не решит проблемы с атаками беспилотников. Они сегодня просто запускаются в направлении Москвы, зачастую не имея никаких координат. Помимо GPS на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система. Отключение навигации даст возможность не атаковать государственные учреждения, Кремль. Но, если судить по утренней атаке, то там не было такой цели, а была цель устроить взрывы в черте Москвы. Такие дроны можно запускать до бесконечности. Зачастую, атакующие дроны такого рода не имеют навигации, им просто надо придать направление для запуска», - сказал Муртазин.
Собеседник НСН отметил, что подавление GPS скажется на всех сферах жизни.
«К сожалению, огромное количество людей не понимают, как работает технология. С навигацией завязано множество компаний, сервисов, которые вносят огромный вклад в экономику страны в виде налогов и так далее. Отключение GPS скажется на всех сферах жизни. Следующий момент: смартфоны поддерживают GPS, ГЛОНАСС, китайской системой навигации, но проблема в том, что подавление работы одной системы ухудшит работу другой», - резюмировал Муртазин.
Беспилотники самолетного типа могут легко долететь до Москвы с территории Украины, заявил генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев в беседе с НСН. По его словам, системы ПВО не могут определить, вражеский ли это дрон, поэтому БПЛА не сбиваются сразу у границы.
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