«Не решит проблему»: Аналитик заявил, что отключение GPS не избавит от атаки дронов

Депутат Госдумы Артем Метелев после массовой атаки беспилотников предложил отключить GPS. По его словам, «все машины и телефоны все равно оборудованы системой ГЛОНАСС». Муртазин заявил о бессмысленности такого предложения.

«Делать это массово точно не стоит. Выключать и сбивать координаты GPS, как делается сегодня, можно. Отключение GPS никак не решит проблемы с атаками беспилотников. Они сегодня просто запускаются в направлении Москвы, зачастую не имея никаких координат. Помимо GPS на больших беспилотниках может использоваться инерциальная навигационная система. Отключение навигации даст возможность не атаковать государственные учреждения, Кремль. Но, если судить по утренней атаке, то там не было такой цели, а была цель устроить взрывы в черте Москвы. Такие дроны можно запускать до бесконечности. Зачастую, атакующие дроны такого рода не имеют навигации, им просто надо придать направление для запуска», - сказал Муртазин.