Последние интервью Лужкова

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Юрий Лужков, несмотря на отход от активной политической деятельности, до самого последнего времени деятельно интересовался всем происходящим в стране и мире и в эфире НСН очень часто комментировал актуальные информационные поводы и события.

Так, в ноябре Европейский суд по правам человека присудил писателю и политику Эдуарду Лимонову компенсацию 19,5 тысячи евро, признав, что российский суд нарушил право литератора на свободу слова. Речь шла об иске Юрия Лужкова, который он подал против Лимонова в октябре 2007 года.

В эфире НСН Лужков признался, что еще не решил, как будет реагировать на это решение:

«Еще не знаю. Буду со своими адвокатами смотреть, как реагировать на все это. Я вчера неожиданно для себя узнал об этом. Меня это сильно удивило, потому что столько времени прошло. Меня на суд не вызывали, если есть суд, то приглашают истца и ответчика. Я ни сном ни духом не знал, что есть такое судебное разбирательство», - рассказал НСН бывший столичный градоначальник.

