Последние интервью Лужкова
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из больниц Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце... В память о выдающемся политике и постоянном эксперте НСН, редакция собрала последние интервью Лужкова, сделанные им в эфире НСН незадолго до смерти.
Про иск Лимонова
Юрий Лужков, несмотря на отход от активной политической деятельности, до самого последнего времени деятельно интересовался всем происходящим в стране и мире и в эфире НСН очень часто комментировал актуальные информационные поводы и события.
Так, в ноябре Европейский суд по правам человека присудил писателю и политику Эдуарду Лимонову компенсацию 19,5 тысячи евро, признав, что российский суд нарушил право литератора на свободу слова. Речь шла об иске Юрия Лужкова, который он подал против Лимонова в октябре 2007 года.
В эфире НСН Лужков признался, что еще не решил, как будет реагировать на это решение:
«Еще не знаю. Буду со своими адвокатами смотреть, как реагировать на все это. Я вчера неожиданно для себя узнал об этом. Меня это сильно удивило, потому что столько времени прошло. Меня на суд не вызывали, если есть суд, то приглашают истца и ответчика. Я ни сном ни духом не знал, что есть такое судебное разбирательство», - рассказал НСН бывший столичный градоначальник.
На смерть Кузьмина
В сентябре в возрасте 68 лет ушел из жизни бывший главный архитектор Москвы Александр Кузьмин, занимавший эту должность с 1996 по 2012 годы, в бытность Юрия Лужкова мэром российской столицы. Лужков тогда в эфире НСН назвал Кузьмина человеком, уникальным во многих отношениях.
«Это большая потеря для науки, для Москвы, для архитектуры. Это был уникальный человек, грамотный во всех аспектах архитектурной науки. Он сделал очень много полезного для нашего города, это его веха в истории архитектуры города Москвы. В деловом плане это был человек особой работоспособности. Всегда и во всем он стремился находить решения градостроительные и планировочные. Он был уникальный специалист-планировщик. Он давал возможность новациям, новым решениям. Если говорить о его личных качествах, это был очень добрый, отзывчивый и неконфликтный руководитель. На должности главного архитектора это было очень непросто. Архитекторы – народ сложный, у каждого своя школа, как они считают, своя линия, и вот найти эту золотую середину предыдущим часто не удавалось. Александр Викторович в этом отношении был человеком уникальным», - подчеркнул Лужков.
Как спасти пчел
Летом 2019 года во многих регионах России фиксировались случаи массовой гибели пчел. В Госдуме ученые назвали причиной пчелиного мора бесконтрольное применение химикатов в сельском хозяйстве. Юрий Лужков, увлекшийся в свое время пчеловодством, рассказал НСН, как сам едва не лишился пчелиной семьи из-за пестицидов.
«Я поставил свою пасеку на рапсовом поле и договорился с владельцем этого поля. Он обрадовался, потому что пчелы помогают урожаю. Я написал хозяину этого поля два письма, что если он будет использовать химию, накануне должен меня предупредить, чтобы я увез своих пчел подальше. На следующий день я увидел на поле трактора, которые готовились распылять химию, но никакой информации мне об этом не передали. Хорошо, что я был на месте. Мне пришлось остановить этих химизаторов, защищая свою пасеку. Ночью я закрыл леток и уехал оттуда. Это случайное спасения моего пчелиного хозяйства. Если бы я не находился в этом месте в это время, то свою сотню ульев потерял бы», - рассказал политик-пчеловод.
Эпитафия Доренко
9 мая в Москве во время поездки на мотоцикле стало плохо с сердцем у известного теле- и радиоведущего Сергея Доренко. Он не справился с управлением и упал на дорогу. Спасти журналиста не удалось. Юрий Лужков, которого в годы работы на телевидении жестко критиковал Доренко, прозванный за это телекиллером, в интервью НСН высказал свое отношение к журналисту.
«То, что Доренко делал, хотя и талантливо, не было нацелено, чтобы передать людям какую-то справедливость. Он блестяще выполнял поручения некоторых олигархов и руководителей, чтобы совершенно необоснованно бороться с партией «Отечество – Вся Россия», которую мы с Евгением Максимовичем Примаковым организовали. Скажите, с какой стати бывший лидер этой партии должен положить цветы человеку, который необоснованно, по заданию власти и олигархов в лице Березовского, используя возможности государственного телевидения и не только, действовал против той партии, которая была бы сейчас очень необходима для нашей страны? Конечно, цветы ему не пришлю», - заявил бывший мэр.
О пожаре в Нотр-Дам
В апреле в Париже загорелся знаменитый собор Нотр-Дам. Лужков тогда удивился нерасторопности пожарных при тушении собора Парижской Богоматери.
«Меня удивило, что не весь потенциал использовали для тушения. Покоробило и опоздание пожарных бригад... Возможно, потери были бы меньше, но медленно действовали пожарные. Меня удивило отсутствие пожарных вертолетов. На кадрах видна была только одна вышка, которая подавала воду, и этого очень мало. Такие объекты нужно тушить вертолетами», - подчеркнул он в эфире НСН.
Напомним, что Юрий Лужков был вторым мэром Москвы. Он руководил российской столицей 18 лет, с 6 июня 1992-го по 28 сентября 2010 года. Уволен президентом Дмитрием Медведевым «в связи с утратой доверия».
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