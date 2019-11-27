Ни сном ни духом. Лужкова удивил вердикт ЕСПЧ в пользу Лимонова

В эфире НСН Юрий Лужков признался, что пока не решил, как будет реагировать на это решение ЕСПЧ. «Еще не знаю. Буду со своими адвокатами смотреть, как реагировать на все это», - сказал он.

По словам бывшего столичного градоначальника, известие о компенсации Лимонову стало для него сюрпризом.

«Я вчера неожиданно для себя узнал об этом. Меня это сильно удивило, потому что столько времени прошло. Меня на суд не вызывали, если есть суд, то приглашают истца и ответчика. Я ни сном ни духом не знал, что есть такое судебное разбирательство», - отметил Лужков.

Ранее Эдуард Лимонов в эфире НСН заявил, что не собирается получать присужденные ему ЕСПЧ деньги.

