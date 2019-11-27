Ни сном ни духом. Лужкова удивил вердикт ЕСПЧ в пользу Лимонова
Бывший столичный градоначальник признался в эфире НСН, что известие о компенсации Лимонову за нарушение свободы слова стало для него сюрпризом.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил писателю Эдуарду Лимонову 19,5 тысячи евро, признав, что российский суд нарушил право литератора на свободу слова. Речь идет об иске тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова, который он подал против Лимонова в октябре 2007 года.
Поводом к нему стало выступление писателя в эфире «Радио Свобода» в апреле того же года, который заявил, что «московские суды подконтрольны Лужкову» и «в московских судах антилужковские решения никогда не принимались». Лужков посчитал эти высказывания клеветой, порочащей его честь и достоинство.
В эфире НСН Юрий Лужков признался, что пока не решил, как будет реагировать на это решение ЕСПЧ. «Еще не знаю. Буду со своими адвокатами смотреть, как реагировать на все это», - сказал он.
По словам бывшего столичного градоначальника, известие о компенсации Лимонову стало для него сюрпризом.
«Я вчера неожиданно для себя узнал об этом. Меня это сильно удивило, потому что столько времени прошло. Меня на суд не вызывали, если есть суд, то приглашают истца и ответчика. Я ни сном ни духом не знал, что есть такое судебное разбирательство», - отметил Лужков.
Ранее Эдуард Лимонов в эфире НСН заявил, что не собирается получать присужденные ему ЕСПЧ деньги.
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