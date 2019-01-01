Лужков назвал виновных в массовом уничтожении пчел в России
Экс-мэр Москвы, пчеловод Юрий Лужков в эфире с НСН поделился опытом, как сам едва не лишился своих пчел.
Нынешним летом сразу в ряде регионов России зафиксирована массовая гибель пчел. Такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. Специалисты говорят, что вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.
Экс-мэр Москвы, а ныне пчеловод Юрий Лужков заявил в эфире НСН, что масштабы бедствия опасные. Он подтвердил, что причиной массовой гибели пчел является именно использование хозяйствующими субъектами химикатов для обработки полей.
«То, что целые регионы оказались в условиях, когда идет массовая гибель пчел, связано с отсутствием порядка. Законы должны наказывать нерадивых владельцев хозяйств, которые используют в полях химикаты. Они не обращают внимания на то, что рядом пасека. По закону руководитель должен оповестить пчеловода, что он на следующий день будет применять химию. А пчеловод в ночном режиме, потому что собираются пчелы в улей ночью, закроет улей и перенесет за пять километров от этого места. Так можно спасти пчелиную семью. Если владелец поля этого не сделает, то все пчелы погибнут. С этим нужно бороться», – заявил Лужков.
По словам бывшего столичного мэра, однажды у него по этой же причине едва не погибли все пчелы.
«Я поставил свою пасеку на рапсовом поле и договорился с владельцем этого поля. Он обрадовался, потому что пчелы помогают урожаю. Я написал хозяину этого поля два письма, что если он будет использовать химию, накануне должен меня предупредить, чтобы я увез своих пчел подальше. На следующий день я увидел на поле трактора, которые готовились распылять химию, но никакой информации мне об этом не передали. Хорошо, что я был на месте. Мне пришлось остановить этих химизаторов, защищая свою пасеку. Ночью я закрыл леток и уехал оттуда. Это случайное спасения моего пчелиного хозяйства. Если бы я не находился в этом месте в это время, то свою сотню ульев потерял бы», – рассказал собеседник НСН.
По мнению Юрия Лужкова, чтобы таких ситуаций не происходило, нужно ужесточить наказание для нерадивых хозяев полей, прокуратура должна оперативно реагировать на случаи нарушений, а химизаторы должны работать дисциплинированно.
По данным президента Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфира Маннапова, потери экономики России из-за массовой гибели пчел могут составить порядка 1 триллиона рублей, передает РИА Новости.
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