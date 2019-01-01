Лужков назвал виновных в массовом уничтожении пчел в России

Нынешним летом сразу в ряде регионов России зафиксирована массовая гибель пчел. Такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской областях, в Алтайском крае. Специалисты говорят, что вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработки посевов.

Экс-мэр Москвы, а ныне пчеловод Юрий Лужков заявил в эфире НСН, что масштабы бедствия опасные. Он подтвердил, что причиной массовой гибели пчел является именно использование хозяйствующими субъектами химикатов для обработки полей.

«То, что целые регионы оказались в условиях, когда идет массовая гибель пчел, связано с отсутствием порядка. Законы должны наказывать нерадивых владельцев хозяйств, которые используют в полях химикаты. Они не обращают внимания на то, что рядом пасека. По закону руководитель должен оповестить пчеловода, что он на следующий день будет применять химию. А пчеловод в ночном режиме, потому что собираются пчелы в улей ночью, закроет улей и перенесет за пять километров от этого места. Так можно спасти пчелиную семью. Если владелец поля этого не сделает, то все пчелы погибнут. С этим нужно бороться», – заявил Лужков.