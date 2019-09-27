Ушел из жизни архитектор, определявший облик Москвы

Он умер 26 сентября в возрасте 68 лет. Александр Кузьмин занимал должность главного архитектора столицы с 1996 по 2012 годы, в бытность мэром Москвы Юрия Лужкова. Когда тот в 2010 году покинул пост мэра, а на его место пришел Сергей Собянин, Александр Кузьмин сохранил свою должность, а в отставку подал лишь через два года. Кузьмин был автором и соавтором проектов строительства МКАД, третьего и четвертого транспортных колец, «Москва-сити», Ледового дворца в Крылатском, Детской олимпийской деревни, планировки природно-исторического парка «Царицыно», реконструкции «Манежа», «Гостиного двора», проекта здания театра Et Cetera.

Человеком, уникальным во многих отношениях, назвал Александра Кузьмина в эфире НСН бывший мэр Москвы Юрий Лужков:

«Это большая потеря для науки, для Москвы, для архитектуры. Это был уникальный человек, грамотный во всех аспектах архитектурной науки. Он сделал очень много полезного для нашего города, это его веха в истории архитектуры города Москвы. В деловом плане это был человек особой работоспособности. Всегда и во всем он стремился находить решения градостроительные и планировочные. Он был уникальный специалист-планировщик. Он давал возможность новациям, новым решениям. Если говорить о его личных качествах, это был очень добрый, отзывчивый и неконфликтный руководитель. На должности главного архитектора это было очень непросто. Архитекторы – народ сложный, у каждого своя школа, как они считают, своя линия, и вот найти эту золотую середину предыдущим часто не удавалось. Александр Викторович в этом отношении был человеком уникальным».

Прежде чем стать главным архитектором Александр Кузьмин руководил Институтом генерального плана, «и по существу он заложил современное развитие Москвы в генеральный план города. Он многие годы определял облик и развитие Москвы», - напомнил в эфире НСН ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский. Кузьмин, «безусловно, пользовался авторитетом и у представителей власти, и у сообщества архитекторов», - указал собеседник НСН.

