Лужков не пришлет цветы на похороны Доренко

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, которого жестко критиковал в телеэфирах Сергей Доренко, в интервью НСН высказал свое отношение к журналисту. Признав талант погибшего Доренко, Юрий Лужков объяснил, почему не пришлет ему прощальные цветы.

«То, что Доренко делал, хотя и талантливо, не было нацелено, чтобы передать людям какую-то справедливость. Он блестяще выполнял поручения некоторых олигархов и руководителей, чтобы совершенно необоснованно бороться с партией «Отечество – Вся Россия», которую мы с Евгением Максимовичем Примаковым организовали. Скажите, с какой стати бывший лидер этой партии должен положить цветы человеку, который необоснованно, по заданию власти и олигархов в лице Березовского, используя возможности государственного телевидения и не только, действовал против той партии, которая была бы сейчас очень необходима для нашей страны? Конечно, цветы ему не пришлю», - заявил Юрий Лужков.

Ранее лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов признался НСН, что скорбит о смерти Доренко, и рассказал о своих непростых отношениях с погибшим журналистом.

