Лужков не пришлет цветы на похороны Доренко
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков рассказал, почему не будет прощаться с погибшим журналистом Сергеем Доренко.
Накануне, 9 мая в Москве в ДТП погиб журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко. Согласно имеющимся данным, Сергей Доренко упал с мотоцикла на Николоямской улице. Попытки спасти его на месте происшествия успехом не увенчались. Согласно информации СМИ, во время поездки Доренко стало плохо с сердцем, в результате он не справился с управлением и упал на дорогу.
Экс-мэр Москвы Юрий Лужков, которого жестко критиковал в телеэфирах Сергей Доренко, в интервью НСН высказал свое отношение к журналисту. Признав талант погибшего Доренко, Юрий Лужков объяснил, почему не пришлет ему прощальные цветы.
«То, что Доренко делал, хотя и талантливо, не было нацелено, чтобы передать людям какую-то справедливость. Он блестяще выполнял поручения некоторых олигархов и руководителей, чтобы совершенно необоснованно бороться с партией «Отечество – Вся Россия», которую мы с Евгением Максимовичем Примаковым организовали. Скажите, с какой стати бывший лидер этой партии должен положить цветы человеку, который необоснованно, по заданию власти и олигархов в лице Березовского, используя возможности государственного телевидения и не только, действовал против той партии, которая была бы сейчас очень необходима для нашей страны? Конечно, цветы ему не пришлю», - заявил Юрий Лужков.
Ранее лидер «Ночных волков» Александр «Хирург» Залдостанов признался НСН, что скорбит о смерти Доренко, и рассказал о своих непростых отношениях с погибшим журналистом.
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