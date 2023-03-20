«Пороховая бочка!»: Рынок газовых баллонов в РФ назвали хаотичным и непрозрачным

Государство сегодня утратило контроль над рынком газовых баллонов, которые используют в деревнях, заявил в эфире НСН эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

По данным «Известий», председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил ввести в РФ госконтроль за оборотом газовых баллонов. Отмечается, что всего их в стране порядка 50 млн, при этом 80% нуждаются в замене.