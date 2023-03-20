«Пороховая бочка!»: Рынок газовых баллонов в РФ назвали хаотичным и непрозрачным
Люди покупают старые баллоны, кустарно их заправляют, а потом взрываются, но Ростехнадзор не может уследить за этим, сказал в эфире НСН Павел Склянчук.
Государство сегодня утратило контроль над рынком газовых баллонов, которые используют в деревнях, заявил в эфире НСН эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.
По данным «Известий», председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный предложил ввести в РФ госконтроль за оборотом газовых баллонов. Отмечается, что всего их в стране порядка 50 млн, при этом 80% нуждаются в замене.
«Острота проблемы связана с тем, что сегодня в деревнях и селах скопился очень большой фонд газовых баллонов, многие из них с истекшим сроком годности и нарушением эксплуатации. Все это приводит к возгораниям, утечкам газа и так далее, просто они не настолько резонансны, как взрывы бытового газа в многоквартирных домах, но проблема достаточно серьезная. Сам парк баллонов, их физическое состояние абсолютно выпало из зоны государственного контроля, люди покупают б/ушные баллоны, заправляют их кустарным методом и, сами того не осознавая, живут на пороховых бочках. Это достаточно внушительный рынок, хаотичный и непрозрачный», - сказал Склянчук.
По его словам, эксплуатацию газовых баллонов должен контролировать Ростехнадзор, однако на деле происходит иначе.
«Ростехнадзор выдает организациям соответствующие разрешения и следит, чтобы заправка проводилась по правилам. Но это в теории, а на практике очень часто газовые баллоны используются абсолютно бездумно. Например, в прошлом году в Нижневартовске один пенсионер решил заправить газовый баллон, чтобы почти с ним на зимнюю рыбалку. Он его непонятно где заправил, принес домой, вынес на балкон, а потом занес назад в квартиру: температурный режим изменился и произошел взрыв газа. Такие трагические случаи сегодня случаются в поселках, где нет централизованного газоснабжения. Их достаточно много, покрытие программой социальной газификации у нас не стопроцентное, есть и отдаленные, и малонаселенные деревни», - посетовал эксперт.
Склянчук считает, что контролировать этот рынок мог бы единый государственный оператор.
«У Ростехнадзора сегодня ограниченный функционал по контролю. Нужен единый оператор, который мог бы заниматься всем жизненным циклом газового баллона – от производства до утилизации. В идеале это должен быть подомовой учет газовых баллонов, а после вызова диспетчера приезжал бы человек, их заправляющий. Сегодня же все это делается пещерным, нецивилизованным образом», - заключил собеседник НСН.
При этом он объяснил, что для центрального газоснабжения многоквартирных домов используется природный газ, а в газовых баллонах – сжиженный углеродный газ, у которого другие химические свойства.
9 марта в читинской пятиэтажке произошел взрыв бытового газа, в результате которого пострадали 11 человек. В конце прошлой недели сообщалось о взрыве газа в деревне Клюшниково в Костромской области, из-за которого получил ожоги 8-летний ребенок.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+10 310 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 593 / сут.
- Пушилин назвал число проживающих в Мариуполе людей
- Вышел трейлер российского сериала о «Песнярах». Видео
- Евросоюз поддержал решение МУС выдать ордер на арест Путина
- Си Цзиньпин начал государственный визит в Россию
- Западные аналитики подсчитали потери живой силы ВСУ
- СМИ сообщили об ажиотажном спросе на получение виз в Китай
- Володин назвал бескорыстными отношения России и стран Африки
- Песков рассказал о сроках строительства газового хаба в Турции
- Песков: Путин представит Си Цзиньпину видение Москвы по украинскому конфликту
- Появились новые подробности сражения за остров Змеиный
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru