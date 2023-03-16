СМИ: в жилом доме на востоке Москвы прогремел взрыв
16 марта 202322:20
Взрыв прогремел в многоэтажном доме в районе Северное Измайлово, сообщает Telegram-канал Mash.
Сообщается, что хлопок произошел между 18 и 19 этажами. В результате взрыва обвалилась плитка.
По данным Telegram-канала, спасатели обнаружили на лестничной клетке похожий на гранату предмет.
Новость дополняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru