СМИ: в жилом доме на востоке Москвы прогремел взрыв

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в районе Северное Измайлово, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что хлопок произошел между 18 и 19 этажами. В результате взрыва обвалилась плитка.

По данным Telegram-канала, спасатели обнаружили на лестничной клетке похожий на гранату предмет.

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