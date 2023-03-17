СК назвал предварительную причину взрыва газа в доме Нефтекамска. Видео

Бытовой газ в многоэтажном доме в башкирском городе Нефтекамск мог взорваться из-за короткого замыкания электрической проводки и повреждения газового счетчика. Такую предварительную причину ЧП озвучили в следственном управлении Следственного комитета по республики.

К счастью, в момент взрыва в квартире в момент взрыва людей не было. Взрыв в доме на улице Дорожной прогремел сегодня рано утром. Из жильцов никто не пострадал, были эвакуированы более 60 человек.