СК назвал предварительную причину взрыва газа в доме Нефтекамска. Видео

Бытовой газ в многоэтажном доме в башкирском городе Нефтекамск мог взорваться из-за короткого замыкания электрической проводки и повреждения газового счетчика. Такую предварительную причину ЧП озвучили в следственном управлении Следственного комитета по республики.

К счастью, в момент взрыва в квартире в момент взрыва людей не было. Взрыв в доме на улице Дорожной прогремел сегодня рано утром. Из жильцов никто не пострадал, были эвакуированы более 60 человек.

В доме под Костромой взорвался газ, есть пострадавшие

В квартире, где взорвался газ, выбиты все окна, огнём повредило натяжной полоток и стены. Целостность конструкций дома не нарушена, угрозы обрушения нет, установили экстренные службы.

В сети появилось видео момента взрыва с камеры наблюдения. После громкого звука заметно, как сверху падают обломки балконных конструкций и осыпается облицовка. Взрывы газа в жилых домах происходят в России последнее время регулярно.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Следственный КомитетБашкирияВзрыв Газа

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