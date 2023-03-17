В доме под Костромой взорвался газ, есть пострадавшие
В частном жилом доме в Костромской области произошел взрыв бытового газа, сообщает «РЕН ТВ».
Инцидент случился в деревне Клюшниково. В результате травмы получили четыре человека, в том числе - 8-летний ребенок, который проходил мимо дома в момент взрыва. Он получил ожоги.
Отмечается, что двое госпитализированных находятся в реанимации. Еще одна женщина отказалась от госпитализации.
Ранее суд в Чите принял решение отправить под домашний арест мастера компании «Читаоблгаз» по делу о взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- В доме под Костромой взорвался газ, есть пострадавшие
- У берегов Турции произошло новое землетрясение
- Экс-советник Пентагона: США готовили ВСУ для нанесения ударов по России
- В Чувашии ввели карантин из-за случаев заражения сибирской язвой
- Вучич назвал условие присоединения Сербии к антироссийским санкциям
- Спецслужбы Греции сообщили о разоблачении «российской шпионки»
- Полиция Франции начала разгонять протестующих против пенсионной реформы
- СМИ: в жилом доме на востоке Москвы прогремел взрыв
- В США сообщили о новом пакете военной помощи Украине
- Захарова назвала «настоящим лохотроном» недопуск России к расследованию по «Северным потокам»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru