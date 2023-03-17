В доме под Костромой взорвался газ, есть пострадавшие

В частном жилом доме в Костромской области произошел взрыв бытового газа, сообщает «РЕН ТВ».

В жилом доме в подмосковной Коломне произошел взрыв газа

Инцидент случился в деревне Клюшниково. В результате травмы получили четыре человека, в том числе - 8-летний ребенок, который проходил мимо дома в момент взрыва. Он получил ожоги.

Отмечается, что двое госпитализированных находятся в реанимации. Еще одна женщина отказалась от госпитализации.

Ранее суд в Чите принял решение отправить под домашний арест мастера компании «Читаоблгаз» по делу о взрыве бытового газа в жилом пятиэтажном доме.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияВзрыв ГазаКострома

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