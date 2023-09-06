«Попахивает шизофренией»: Бурматов высмеял попытки Запада заботиться об экологии
Европа тяжело больна, это заболевание шизофренического толка, заявил НСН депутат думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН указал на шизофрению Запада, комментируя заявление генсекретаря ООН Антониу Гутерреша о самом жарком лете за всю историю и его призыв активизировать борьбу с изменением климата.
«Потепление на то и глобальное, что происходит не только в России, в США или Европе. Они происходит по всему миру, это объективный процесс, в котором, безусловно, присутствует антропогенный фактор, но он не является определяющим», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Европа и США совершают странные поступки, которые никак не вяжутся с их громкими словами о заботе об экологии.
«Как ООН будет бороться с глобальным потеплением, учитывая, что страны Евросоюза пустились во все тяжкие, распечатав угольные шахты, например, отказавшись от атомной энергетики, которая является самым чистым видом производства энергии? Они принимают такие сомнительные решения, как объявление углеродно-нейтральными вооружений, которые поставляются на Украину. Там просто попахивает шизофренией. Что делают западные страны? Собираются уничтожать поголовье скота у себя в странах, так как это эмитент парниковых газов, например. Но даже не объясняют людям, что им есть после этого, как быть тем, кто в это поголовье вложил условный миллиард евро. В общем, Европа тяжело больна. Это заболевание шизофренического толка», - указал депутат.
Он отметил, что Россия гораздо серьезнее подходит к вопросу борьбы с глобальным потеплением.
«Россия в этом смысле чувствует себя гораздо более здоровой, ведь наша энергетика практически полностью построена на углеродно-нейтральных способах генерации энергии, например, гидроэнергетика или атомная энергия, в меньшей степени - газовая энергетика. У нас углеродный след гораздо ниже, чем в Германии или США», - заключил Бурматов.
Между тем ученые США предупредили, что экстремальные климатические и геодинамические явления на Земле грозят планетарной катастрофой. В заявлении экспертов, опубликованном на сайте Earth Save Science Collaborative, говорится, что изменения климата провоцируют сейсмические, вулканические, гидрологические, атмосферные, гравитационные аномалии. Это вызывает смещение и дестабилизацию ядра планеты, ускорение ее вращения и сдвиг оси, что может спровоцировать «самоуничтожение» Земли в ближайшие несколько лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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