«Попахивает шизофренией»: Бурматов высмеял попытки Запада заботиться об экологии

«Потепление на то и глобальное, что происходит не только в России, в США или Европе. Они происходит по всему миру, это объективный процесс, в котором, безусловно, присутствует антропогенный фактор, но он не является определяющим», - сказал собеседник НСН.

По его словам, Европа и США совершают странные поступки, которые никак не вяжутся с их громкими словами о заботе об экологии.



«Как ООН будет бороться с глобальным потеплением, учитывая, что страны Евросоюза пустились во все тяжкие, распечатав угольные шахты, например, отказавшись от атомной энергетики, которая является самым чистым видом производства энергии? Они принимают такие сомнительные решения, как объявление углеродно-нейтральными вооружений, которые поставляются на Украину. Там просто попахивает шизофренией. Что делают западные страны? Собираются уничтожать поголовье скота у себя в странах, так как это эмитент парниковых газов, например. Но даже не объясняют людям, что им есть после этого, как быть тем, кто в это поголовье вложил условный миллиард евро. В общем, Европа тяжело больна. Это заболевание шизофренического толка», - указал депутат.