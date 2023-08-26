«Москва готова к изменениям климата»: Итоги экологической дискуссии на МУФ
Эксперты поделились мнениями о климатической обстановке в мире и выдвинули предложения по решению ряда актуальных экологических проблем.
Все проекты Москвы направлены на то, чтобы жители мегаполиса чувствовали себя комфортно при любых климатических изменениях, сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский в ходе экспертной дискуссии на площадке «Зарядье» Московского урбанистического форума.
Участие в мероприятии приняли приглашенные эксперты, которые поделились своими знаниями о климатическом дисбалансе в современном мире и выдвинули предложения по решению актуальных экологических проблем. Кульбачевский рассказал, что для адаптации к климату требуется прогнозирование изменений. Это как с обычным прогнозом погоды: когда синоптики предупреждают о дожде, стоит взять с собой зонт.
Наблюдения метеорологов говорят о том, что повышение среднеглобальной температуры на полтора градуса принесет кардинальные климатические изменения по всему миру. Со временем эти изменения становятся очевидны не только специалистам.
В мегаполисах все чаще фиксируются тропические ливни, волны жары, ледяные дожди, обильные снегопады.
Большие города должны быть готовы к климатическим изменениям, чтобы сохранить здоровье своих жителей, минимизировать ущерб и обеспечить бесперебойность работы инфраструктуры. Москва понимает, к чему нужно быть готовым. По оценке экспертов, в будущем продолжится рост средней температуры. Так, следующие пять лет могут стать самыми жаркими за всю историю наблюдений, согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации.
«По справочнику строительной климатологии Москва находится в зоне, характеризующейся умеренно-холодным климатом с комфортно прохладным летом и холодной зимой (зона II В). На ближайшие 30 лет Москва не выйдет за пределы этой климатической зоны, хотя частота природных аномалий возрастет», - рассказал глава Департамента.
Москва делает все, чтобы жители мегаполиса чувствовали себя комфортно при любых погодных условиях. По словам Кульбачевского, в столице уже более 10 лет реализуются меры по адаптации к климатическим изменениям.
Так, для защиты населения от аномальной жары принят целый комплекс мер медицинского и немедицинского характера. Благодаря озеленению столицы, например, москвичи воспринимают повышенную влажность от растений как снижение температуры на три градуса, а по некоторым оценкам и до шести градусов.
Кульбачевский также отметил, что Москва является крупнейшим северным мегаполисом мира, а отопительный период в столице составляет более 200 дней.
«Надежность теплоэнергетического комплекса обеспечена за счет совершенствования регламентов обслуживания сетей и высокими темпами реконструкции», - сообщил руководитель Департамента.
Он также обратил внимание на бесперебойную работу транспортной системы Москвы в периоды обильных снегопадов и гололедицы. Благодаря внедрению новой системы зимнего содержания дорог сугробы высотой в 10 см убирают за три дня. Помимо бесперебойной работы в экстренных климатических условиях, московский транспорт заботится и об экологии. Так, переход на электрические виды транспорта позволяет существенно снижать выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов, влияющие на климат. Поэтому именно проекты по переходу на «зеленый» транспорт были реализованы за счет выпуска «зеленых» облигаций, сказал Кульбачевский.
В свою очередь, заведующий научно-исследовательской лабораторией городских технологий и пространственного развития МИИГАиК Алексей Курлов в ходе дискуссии рассказал о районах столицы, которые большего всего нагреваются в жару. По его словам, при повышенной температуре раскаляются промзоны, торговые центры, а также районы с плотной застройкой, бетон и асфальт. Эксперт предложил пять способов охлаждения мегаполиса.
«Лучшие способы борьбы со зноем в столице - озеленение улиц и домов. Лесопарки, парки и скверы - стабильно самые прохладные пространства в городах, а деревья - отличные освежители воздуха. Также стоит отдавать предпочтение использованию светлых поверхностей и «умных материалов». В частности, «холодные» крыши и светоотражающие элементы. Помимо всего вышеперечисленного, охладить пространство мегаполиса поможет создание водоемов и менее плотная застройка», - указал Курлов.
Основатель и СЕО архитектурного бюро IND Амир Идиатулин выразил мнение, что в будущем экологическая привлекательность городов будет крайне важна для комфортного проживания людей. По его словам, сейчас задачей для урбанистики столицы является уменьшение количества личного автотранспорта посредством развития сервисов малой мобильности, в частности, сервисов аренды самокатов и велосипедов. Эксперт обратил внимание участников дискуссии на необходимости еще более динамичного развития электротранспорта в Москве.
Генеральный директор URB Бахараш Багериан поделился опытом создания первого в мире климатически позитивного города Nexgen Sustainable City в Египте и велосипедной супермагистрали в Дубае. Он назвал приоритетом развития улучшение качества жизни в городах. По его словам, ради создания мегаполисов будущего необходимо объединить усилия в борьбе с изменениями климата.
«Если мы хотим, чтобы сердце городов билось в ритме зеленой инфраструктуры, то все принципы развития должны быть основаны на природе», - заверил Бахараш.
Он также подчеркнул необходимость переосмысления всех внутригородских процессов, начиная от повторного использования ресурсов, заканчивая перестройкой существующих городов и перепланированием транспортных систем.
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