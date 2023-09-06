Гутерреш: Прошедшее лето стало самым жарким за всю историю наблюдений

Как отметил генсек международной организации, планета перенесла «сезон кипения», на Земле начался климатический кризис. Гутерреш подчеркнул, что климат нарушается быстрее, чем люди могут справиться с экстремальными погодными явлениями в разных частях мира.

«Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны уже сейчас активизировать борьбу за решения в сфере борьбы с изменением климата. Мы все еще можем избежать худшего», — указал генсек.

Между тем ученые США предупредили, что экстремальные климатические и геодинамические явления на Земле грозят планетарной катастрофой. В заявлении экспертов, опубликованном на сайте Earth Save Science Collaborative, говорится, что изменения климата провоцируют сейсмические, вулканические, гидрологические, атмосферные, гравитационные аномалии. Это вызывает смещение и дестабилизацию ядра планеты, ускорение ее вращения и сдвиг оси, что может спровоцировать «самоуничтожение» Земли в ближайшие несколько лет, пишет «Свободная пресса».

