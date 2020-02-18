Понять и простить: В Думе предлагают не отключать услуги должникам ЖКХ

Госдума рассмотрит законопроект депутата Алексея Куринного, предлагающего прописать в законе запрет на отключение нескольких услуг ЖКХ за долги по отоплению, а также горячему и холодному водоснабжению. На последствия радикальной борьбы с неплательщиками жалуются их соседи, которых заливает из-за такого избирательного отключения, пишут «Известия».

Идею Куринного поддерживает парламентская оппозиция. Однако в «Единой России», например, отмечают, что для малообеспеченных есть субсидии на оплату коммунальных услуг, а прощать долги обеспеченным неплательщикам – неправильно.

По оценке экспертов, в ЖКХ есть серьёзные долги, которые пока не могут взыскать ни коллекторы, ни управляющие компании. Это люди, на которых им сложно воздействовать, объяснила на пресс-конференции НСН исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

«Потому что нельзя воздействовать на определенную категорию лиц, которые не платят, которые отказываются платить в силу разных причин. Либо это маргиналы, люди, ведущие асоциальный образ жизни, либо напротив, приближенные к органам власти, граждане, у которых по нескольку квартир. Давайте будем защищать добросовестных людей. Они не хотят платить за тех, кто на них плевал», - отмечала она в ходе выступления, посвященного идее привлечения коллекторов к взысканию долгов по ЖКХ.

В то же время, по словам Разворотневой, 95% россиян исправно платят по счетам. Что касается огромных долгов, то в этой ситуации не всегда виноваты сами должники, объяснила она.

«Мы понимаем, что огромные накопившиеся долги – это долги прошлых периодов. Это вина не только жителей, но и компаний, которые поставляют услуги. У нас есть регионы, где платежная культура ниже, это традиционно Северный Кавказ, северные регионы страны, Дальний Восток, и то, во многих муниципальных образованиях, например, в Дагестане, невозможно заплатить безналом. Там специальные люди с книжечкой собирают налом, сколько они доносят до поставщиков ресурсов, сказать сложно. Здесь есть проблемы организации процесса», - рассказала тогда Разворотнева.

Ранее в Госдуме предложили способ снизить выплаты по ЖКХ за счёт отказа от бумажных квитанций. С такой идеей выступил депутат Госдумы Борис Чернышов.

