95% россиян исправно оплачивают услуги ЖКХ

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Час расплаты: Коллекторов привлекут к взысканию долгов по ЖКХ».

Долги россиян в 2019 году превысили 560 миллиардов рублей. В Госдуме считают, что решить эту проблему взысканиями через суд сложно из-за имеющихся правовых коллизий. СМИ сообщили, что рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» разрабатывает законопроект, который разрешит привлекать профессиональных коллекторов к взысканию задолженностей граждан за ЖКХ.

Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева привела статистику по долгам в России. Она уточнила, что в большинстве жители оплачивают все добропорядочно, основная сумма задолженности идет из прошлых лет, кроме того, в регионах существуют проблемы в организации сборов долгов.