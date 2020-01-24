95% россиян исправно оплачивают услуги ЖКХ
Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева привела статистику по долгам в России.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Час расплаты: Коллекторов привлекут к взысканию долгов по ЖКХ».
Долги россиян в 2019 году превысили 560 миллиардов рублей. В Госдуме считают, что решить эту проблему взысканиями через суд сложно из-за имеющихся правовых коллизий. СМИ сообщили, что рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» разрабатывает законопроект, который разрешит привлекать профессиональных коллекторов к взысканию задолженностей граждан за ЖКХ.
Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева привела статистику по долгам в России. Она уточнила, что в большинстве жители оплачивают все добропорядочно, основная сумма задолженности идет из прошлых лет, кроме того, в регионах существуют проблемы в организации сборов долгов.
«В конце прошлого года озвучивалась Минстроем цифра в 1 триллион 400 миллиардов долгов. Росстат говорит, что у нас долгов жителей – 20-30%. У нас жители аккуратные и добросовестные плательщики, 95% платят. Мы понимаем, что огромные накопившиеся долги – это долги прошлых периодов. Это вина не только жителей, но и компаний, которые поставляют услуги. У нас есть регионы, где платежная культура ниже, это традиционно Северный Кавказ, северные регионы страны, Дальний Восток, и то, во многих муниципальных образованиях, например, в Дагестане, невозможно заплатить безналом. Там специальные люди с книжечкой собирают налом, сколько они доносят до поставщиков ресурсов, сказать сложно. Здесь есть проблемы организации процесса», - добавила она.
Ранее руководитель Ассоциации советов домов, эксперт Общероссийского народного фронта по ЖКХ Юлия Белехова заявила о необходимости четко прописать в законе весь механизм взыскания долгов, чтобы он был понятен собственникам и остальным участникам подобных отношений.
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