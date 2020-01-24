Маргиналы и богачи. Названы два основных типа неплательщика по услугам ЖКХ
Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева рассказала на пресс-конференции НСН, кто отказывается оплачивать долги по ЖКХ.
В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Час расплаты: Коллекторов привлекут к взысканию долгов по ЖКХ».
СМИ стало известно, что рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» разрабатывает законопроект, который разрешит привлекать профессиональных коллекторов к взысканию задолженностей граждан за ЖКХ.
Исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева описала типичного неплательщика ЖКХ.
«В ЖКХ существуют серьезные долги, взыскать их не могут ни управляющие компании, ни коллекторы, потому что нельзя воздействовать на определенную категорию лиц, которые не платят, которые отказываются платить в силу разных причин. Либо это маргиналы, люди, ведущие асоциальный образ жизни, либо напротив, приближенные к органам власти, граждане, у которых по нескольку квартир. Давайте будем защищать добросовестных людей. Они не хотят платить за тех, кто на них плевал», - сказала она.
Долги россиян в 2019 году превысили 560 миллиардов рублей. В Госдуме считают, что решить эту проблему взысканиями через суд сложно из-за имеющихся правовых коллизий. Однако некоторые депутаты готовят законопроект о запрете коллекторских агентств, считая этот рынок криминализированным и приводя данные об увеличении количества жалоб на коллекторов.
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