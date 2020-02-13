В Госдуме предложили доработать идею введения скидок при онлайн оплате ЖКХ

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций. В письме главе Минстроя Владимиру Якушеву парламентарий отметил, что оплата услуг остается весомой статьей расходов россиян, а с помощью отказа от бумажных квитанций граждане смогут сэкономить.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов заявил НСН, что идея хорошая, но требует детальной проработки.

«Мы, конечно, поддерживаем любые идеи, которые приведут к уменьшению суммы платежей. От партии ЛДПР в комитете по ЖКХ есть депутат, и если бы эту идею он предложил обсудить среди коллег, то в Минстрой она ушла бы более проработанной. Но сама идея, вернее пока даже лозунг, имеет право на жизнь. Но нужно считать, не получится ли обратного эффекта и не станут ли россияне платить больше», - предостерег парламентарий.

Борис Чернышев напомнил, что россияне могут получать квитанции как в бумажном, так и в электронном виде, однако возможность отказа от первого не предусмотрена. Парламентарий предлагает определить размер скидки уже после возможного одобрения инициативы.

«Нам нужно стремиться к полному отказу от бумажных документов, но для этого должна полностью работать система предоставления информации. Но сегодня основная система ГИС ЖКХ не работает. И если сейчас недовольный выставленным счетом гражданин может взять квитанцию и прийти с ней в расчетный центр, чтобы решить вопрос, то куда он пойдет с электронной квитанцией непонятно…», - заявил Сергей Пахомов.

Глава комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН раскритиковал эту инициативу, назвав ее «мышиной возней».