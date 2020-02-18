Долги с запашком: В Думе решили спасти россиян от самоуправства коммунальщиков

Автор инициативы, депутат Госдумы и член думского Комитета по охране здоровья Алексей Куринный в эфире НСН уточнил, что речь идёт о запрете отключения только двух услуг.

«Первая – газоснабжение для отопления, которое используется в отопительный сезон. Мне кажется, нельзя лишать отопления в нашем холодном климате. Как бы кто не относился к должнику, но оставлять его в холодной квартире зимой – неправильно. Вторая услуга – по водоотведению в многоквартирных домах. Это так называемые блокировки канализаций, которые сегодня приносят больше ущерба добропорядочным плательщикам, чем неплательщикам, и они вынуждены мириться с вонью, с тем, что эти экскременты выливают в подъезде или около дома. И неоднократно зафиксированы случаи разрушения общего имущества при попытке установить специальные устройства и блокировать выход канализации из конкретной квартиры», - рассказал Куринный.

Депутат не согласился с предположением, будто введение запрета на отключение этих услуг за долги воспитает у граждан «коммунальный нигилизм», когда люди просто перестанут платить при гарантиях сохранения услуги.

«Действенность меры по отключению водоотведения или отопления – это очень спорный вопрос. Сегодня достаточно инструментов у управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций для того, чтобы взыскать долги. Они просто этим не занимаются. Проще ограничить, отрезать.

Даже элементарное обращение в суд о взыскании долгов, об обращении взыскания на заработную плату или на пенсию, к сожалению, большинством управляющих компаний игнорируется. Они предпочитают сверхжёсткие меры в качестве основного инструмента. А это неправильно, от этого во многих случаях страдают другие жильцы», - сказал Куринный в беседе с НСН.

По данным «Известий», инициативу депутата готовы поддержать фракции ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России» в Госдуме. При этом в «Единой России» призывают внимательно рассмотреть документ, напоминая о существовании субсидий на оплату ЖКХ для малообеспеченных. Первый зампред фракции «Единой России» Андрей Исаев также напомнил, что за коммунальные услуги не платят, в том числе, и обеспеченные люди, которым прощать долги было бы неправильно.

