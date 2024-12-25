«Понты дороже денег?»: iPhone в России занимают 10% рынка, но не теряют фанатов
На сегодняшний день iPhone занимают около 10% рынка, однако их доля в денежном выражении не снижается, сказал НСН Леонтий Букштейн.
Преданные поклонники Apple продолжат пользоваться iPhone, однако в России уже не первый год наблюдается миграция интересов, сказал в эфире НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Образ iPhone в рекламных кампаниях на ТВ, билбордах и в интернете за последние три года растерял популярность — теперь ставка делается на Samsung и другие Android-устройства, сообщила ранее газета «Коммерсант». Продукция Apple не пользуется спросом у маркетологов на фоне падения продаж ее смартфонов, блокировки функций в России, удаления приложений и отсутствия поддержки рекламодателей со стороны американской компании. Букштейн отметил, что компания Apple работает на территории России против себя.
«Популярность iPhone говорит о том, что маркетинг хорошо впечатал в мозг потребителя, что этот смартфон хороший. Плюс этот тезис подтвержден качеством. Но в последние несколько лет появились вполне достойные альтернативы. Кроме того, Apple сами пилят сук, на котором сидят, запрещая российские приложения. В таком случае у пользователя просто не остается выбора, как отказаться от iOS. На территории России Apple точно работают против себя. Им, наверное, нужно так себя вести, а россиянам нужно звонить. Кроме того, новейшие модели iPhone дорого стоят, а имеющиеся в нем функции уже есть у других. Уже не первый год идет миграция интересов, однако преданные поклонники iPhone все равно остаются», - сказал собеседник НСН.
По его словам, сейчас iPhone занимают около 10% рынка, однако их доля в денежном выражении не снижается.
«На сегодняшний день iPhone занимает не более 10% рынка. Однако продолжается уверенный тренд, что эти смартфоны берут, товар не залеживается. Когда выходит новая модель, предыдущая дешевеет. Их доля по деньгам не снижается, по количеству, может, и стало меньше. Есть такая старая истина, которая работает и сейчас: понты дороже денег. Если люди продолжают сидеть в метро с iPhone, значит это доставляет кому-то определенное удовольствие», - отметил Букштейн.
В свою очередь управляющий партнер ТМТ-консалтинг Константин Анкилов указал на растущую в России популярность китайских смартфонов.
«Смартфоны на Android более популярны в России. Сейчас идет борьба между устройствами Android и Apple, потому что у вторых есть своя лояльная аудитория, большая часть из которой продолжит пользоваться устройствами этой компании. Однако все больше Android-устройств появляется на рынке в последние годы, когда ряд брендов официально ушли из России. У Android есть задача - занять рыночную долю побольше. Для этого и нужно вкладываться в рекламу. В России в принципе сильно вырос спрос на китайские смартфоны. Их доля на рынке сильно выросла», - заключил эксперт.
Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил НСН, что попадающие на российский рынок «серые» смартфоны опасны своим низким качеством и тем, что могут не заработать на территории России из-за установленных производителем ограничений.
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