«Понты дороже денег?»: iPhone в России занимают 10% рынка, но не теряют фанатов

Преданные поклонники Apple продолжат пользоваться iPhone, однако в России уже не первый год наблюдается миграция интересов, сказал в эфире НСН шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн.

Образ iPhone в рекламных кампаниях на ТВ, билбордах и в интернете за последние три года растерял популярность — теперь ставка делается на Samsung и другие Android-устройства, сообщила ранее газета «Коммерсант». Продукция Apple не пользуется спросом у маркетологов на фоне падения продаж ее смартфонов, блокировки функций в России, удаления приложений и отсутствия поддержки рекламодателей со стороны американской компании. Букштейн отметил, что компания Apple работает на территории России против себя.