Умер писатель и журналист Феликс Медведев

«Он долго болел и, к сожалению, ушел», - поделилась собеседница агентства.

Феликс Медведев родился в 1941 году в Москве. Как журналист он дебютировал еще в школьном возрасте, впоследствии Медведев окончил редакторский факультет Московского полиграфического института, работал в том числе в журнале «Огонек» и «Парламентской газете». Кроме того, журналист вел телепередачи «Зеленая лампа», «Парижские диалоги».

