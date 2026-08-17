Умер писатель и журналист Феликс Медведев

Писатель и журналист Феликс Медведев умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его семью.

Умерла вдова Вознесенского писательница Зоя Богуславская

«Он долго болел и, к сожалению, ушел», - поделилась собеседница агентства.

Феликс Медведев родился в 1941 году в Москве. Как журналист он дебютировал еще в школьном возрасте, впоследствии Медведев окончил редакторский факультет Московского полиграфического института, работал в том числе в журнале «Огонек» и «Парламентской газете». Кроме того, журналист вел телепередачи «Зеленая лампа», «Парижские диалоги».

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ФОТО: РИА Новости
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