«70% мотивации»: Когда России вернут флаг и гимн на водных соревнованиях
Россияне достойно выступили на чемпионате Европы, но с национальными символами результат будет еще лучше, заявил НСН Глеб Гальперин.
Сборная России должна вернуться с флагом и гимном на следующие европейские соревнования, но выступление и в нейтральном статусе было достойным, рассказал НСН двукратный чемпион мира по прыжкам в воду, заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин.
Россия заняла третье место на чемпионате Европы по водным видам спорта, выиграв 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Первое и второе места на турнире во Франции заняли Великобритания и Италия. Российская команда выступала в нейтральном статусе. Гальперин все равно обрадовался такому результату.
«Считаю, что наши ребята выступили довольно успешно, учитывая то, что во многих видах спорта у нас представлены достаточно молодые команды. Это создаёт достаточно хороший оптимизм на будущее. Мы получили хорошую аналитику по итогам этого чемпионата Европы. Он уже предолимпийский — все страны привезли сильнейших спортсменов с акцентом на Олимпиаду. Возвращение флага и гимна добавило бы 70% мотивации. Одно дело, когда звучит гимн Европы, а другое — когда у тебя на груди флаг, герб, а на пьедестале звучит гимн России. Очень надеюсь, что уже на следующих европейских первенствах сборная будет выступать с флагом и гимном», — отметил он.
Ранее многократный чемпион и призер Кубков и Чемпионатов мира по зимнему и ледовому плаванию, тренер по плаванию Андрей Замыслов раскрыл НСН секрет доминирования россиян на Кубке мира по ледовому плаванию.
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