Сборная России должна вернуться с флагом и гимном на следующие европейские соревнования, но выступление и в нейтральном статусе было достойным, рассказал НСН двукратный чемпион мира по прыжкам в воду, заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Глеб Гальперин.



Россия заняла третье место на чемпионате Европы по водным видам спорта, выиграв 10 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых медалей. Первое и второе места на турнире во Франции заняли Великобритания и Италия. Российская команда выступала в нейтральном статусе. Гальперин все равно обрадовался такому результату.