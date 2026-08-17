Четыре страны Европы перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта
Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таблицу признания проездных документов Еврокомиссии.
«С 1 октября... небиометрические обычные и служебные паспорта не признаются», - указано в пояснении в отношении стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга).
Также с октября российские небиометрические паспорта не будут признавать в Швеции. До конца года страна продолжит принимать такие документы при наличии действующей визы, выданной Швецией либо другим государством Евросоюза или Шенгенской зоны до 1 октября. Также паспорта продолжат действовать, если у их владельцев есть выданный до этой даты соответствующий вид на жительство. С 1 января следующего Швеция не будет признавать небиометрические дипломатические и служебные паспорта РФ.
Ранее Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония перестали принимать небиометрические документы россиян, пишет «Радиоточка НСН».
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