Четыре страны Европы перестанут признавать российские небиометрические загранпаспорта

Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция перестанут признавать небиометрические загранпаспорта России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таблицу признания проездных документов Еврокомиссии.

«С 1 октября... небиометрические обычные и служебные паспорта не признаются», - указано в пояснении в отношении стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга).

Также с октября российские небиометрические паспорта не будут признавать в Швеции. До конца года страна продолжит принимать такие документы при наличии действующей визы, выданной Швецией либо другим государством Евросоюза или Шенгенской зоны до 1 октября. Также паспорта продолжат действовать, если у их владельцев есть выданный до этой даты соответствующий вид на жительство. С 1 января следующего Швеция не будет признавать небиометрические дипломатические и служебные паспорта РФ.

Ранее Дания, Мальта, Чехия, Исландия, Норвегия, Литва и Эстония перестали принимать небиометрические документы россиян, пишет «Радиоточка НСН».

