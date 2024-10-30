Samsung запустит премиальный бренд смартфонов для борьбы с IPhone
Samsung рассматривает возможность запуска новой торговой марки для своих дорогих смартфонов, сообщает корейское издание E-Today.
Решение компании связано с тем, что использование единого бренда Galaxy для всех линеек устройств, по мнению руководства, размывает имидж корпорации. Новый бренд позволит выделить премиальные модели и упростить продвижение флагманов.
Сейчас в линейке Galaxy представлены серии Z, S, A, M и F, что, по мнению инсайдеров, снижает уникальность премиум-устройств компании. В Samsung рассматривают новый бренд как шаг в борьбе с американским конкурентом Apple, который предлагает только высококачественные устройства под маркой iPhone.
Эксперты, опрошенные E-Today, считают, что подход Samsung напоминает стратегию Hyundai, которая выпустила люксовый бренд Genesis, добившись успеха в сегменте премиум-автомобилей, передает «Радиоточка НСН».
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