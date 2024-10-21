Госбюджет вместо кармана? Рост госзакупок iPhone в РФ связали с наглостью чиновников

Несмотря на данные о росте госзакупок iPhone в РФ, доля закупок этих гаджетов в штучном выражении упала до 4%, заявил НСН Эльдар Муртазин.

Рост госзакупок iPhone в РФ связан с тем, что российские чиновники просто приобретают эти телефоны для личного пользования на средства из госбюджета, заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Суммарный объем проведенных госзакупок iPhone за девять месяцев 2024 года вырос в четыре раза по сравнению с январем-сентябрем 2023 года, пишут «Ведомости». Итоговая сумма по контрактам выросла с 1,6 млн рублей до 6,8 млн рублей. И это – несмотря на то, что некоторые ведомства и госорганы в течение последнего года вводят запрет на использование iPhone. Муртазин отметил, что эти данные говорят о злоупотреблении чиновниками своим служебным положением.

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«Это можно объяснить очень просто. Многие чиновники путают госбюджет со своим личным карманом, потому что они привыкли пользоваться iPhone. Несмотря на предупреждение ФСБ о том, что это небезопасное устройство, они всеми правдами и неправдами продолжают его скупать», - заявил он.

По его словам, число ведомств, где вводятся запреты на использование iPhone, продолжает постепенно расти, а общая доля закупок этих смартфонов на рынке РФ падает.

«Ведомств, где запретили iPhone, - достаточно. И в них уже невозможно его использование, потому что зачастую подключение к корпоративным системам с iPhone, IPad просто блокируется. Это пока достаточно небольшое число ведомств, где ввели вот такое ограничение, но их число постепенно растет. Да, сегодня есть закупки iPhone, но общая доля на рынке в России упала. Сегодня это уже 4% в штучном выражении в целом и для обычных пользователей, и для чиновников», - подытожил он.

Ранее ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech, эксперт по гаджетам Илья Корнейчук заявил НСН, что зарубежные продавцы, представленные на российских маркетплейсах, готовы предложить iPhone по более низкой цене, что создает конкурентную среду на рынке.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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