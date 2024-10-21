Госбюджет вместо кармана? Рост госзакупок iPhone в РФ связали с наглостью чиновников

Рост госзакупок iPhone в РФ связан с тем, что российские чиновники просто приобретают эти телефоны для личного пользования на средства из госбюджета, заявил НСН аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Суммарный объем проведенных госзакупок iPhone за девять месяцев 2024 года вырос в четыре раза по сравнению с январем-сентябрем 2023 года, пишут «Ведомости». Итоговая сумма по контрактам выросла с 1,6 млн рублей до 6,8 млн рублей. И это – несмотря на то, что некоторые ведомства и госорганы в течение последнего года вводят запрет на использование iPhone. Муртазин отметил, что эти данные говорят о злоупотреблении чиновниками своим служебным положением.