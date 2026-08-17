«Неприятность, но не беда»: Как ударит по России «рекордный» пакет санкций ЕС
Несмотря на серьёзность вводимых санкций против РФ, они не способны нанести фундаментальный удар по экономике страны, сказал НСН Георгий Остапкович.
Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил НСН что, несмотря на серьёзность ограничений, очередные санкции ЕС не способны нанести фундаментальный удар по экономике страны — она уже адаптировалась к санкционному режиму.
Евросоюз готовится к принятию нового, 22‑го пакета санкций против России. Он станет самым масштабным с 2022 года. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она подчеркнула необходимость усилить давление на Россию, отметив при этом, что страна уже заплатила «высокую цену». По словам Каллас, в случае утверждения пакета число подсанкционных российских лиц и организаций вырастет сразу на треть. Остапкович отметил, что санкции создают сложности для отдельных лиц и бизнеса, ведут к росту издержек и перестройке управленческих и логистических схем.
«Все эти пакеты санкций отдельные эксперты называют самыми серьёзными — они нанесут огромный ущерб экономике России. В Брюсселе, где готовятся эти санкции, сидит официальный департамент, в обязанности которого входит регулярная подготовка санкций. Но фундаментального удара по экономике в целом эти санкции не нанесут. Экономика России уже давно адаптировалась к санкционному процессу. Это неприятности, но не горе и не беда. В ближайшее время будет следующий пакет санкций, к новому году будет ещё один. Это неприятность для отдельных людей, которые попадают под эти санкции. Им будет сложнее заниматься бизнесом и руководить каким‑то делом. Санкции испортят им экономическое настроение. Санкции не наносят серьёзного удара по крупным капиталоёмким отраслям. Человек адаптируется ко всему — и к санкциям, и к пожарам, и так далее. Это усложняет его жизнь, но это не значит, что это вызовет суицидальные мысли. Как люди ходили в кафе и рестораны, как самолёты летали, как поезда ездили, так и будет. Никакого сбоя с точки зрения быта и экономики не будет», — сказал собеседник НСН.
По его словам, санкционные ограничения будут сохраняться длительное время, а значительная часть из них — обходиться, однако это неизбежно ведёт к росту издержек и, как следствие, к повышению цен для конечного потребителя.
«Они перекрывают то, в чём не нуждаются. Они стараются не накладывать санкции на то, что может навредить их внешней торговой деятельности. Или же они делают сноски. Предприятия перестраивают управленческие схемы. Эти санкции будут продолжаться. Даже если наступит какое‑то согласие, снимать эти санкции ещё будут несколько лет. Есть масса манёвров, как обходить эти санкции. 80% этих санкций будут обходить. Но это всё издержки, дополнительные затраты. Не все же страны ввели против нас санкции. Переведём логистику на другие континенты. Растут издержки — растёт цена товара. Конечный потребитель — всегда население. В итоге всегда платит обычный человек», — добавил эксперт.
Ранее Кая Каллас заявила, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для стран Европы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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