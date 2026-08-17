Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил НСН что, несмотря на серьёзность ограничений, очередные санкции ЕС не способны нанести фундаментальный удар по экономике страны — она уже адаптировалась к санкционному режиму.

Евросоюз готовится к принятию нового, 22‑го пакета санкций против России. Он станет самым масштабным с 2022 года. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она подчеркнула необходимость усилить давление на Россию, отметив при этом, что страна уже заплатила «высокую цену». По словам Каллас, в случае утверждения пакета число подсанкционных российских лиц и организаций вырастет сразу на треть. Остапкович отметил, что санкции создают сложности для отдельных лиц и бизнеса, ведут к росту издержек и перестройке управленческих и логистических схем.

