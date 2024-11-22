«Не гонитесь за ценой»: Корнейчук рассказал, как не наткнуться на «серый» смартфон

«Все, что в мире продается легально, может стать товаром, который поступает нелегально. Естественно, главным образом это устройства, на которые есть спрос. Нельзя сказать, что “серые” смартфоны уж очень опасны (если только их не везут с Ближнего Востока). Но, во-первых, это могут быть поддельные смартфоны с самыми низкокачественными комплектующими, отвратительной батареей и ужасным приемом. Во-вторых, телефон может просто не заработать на территории России, потому что производители ввели региональные ограничения (на них указана соответствующая информация). Их сначала нужно активировать там, где вы их приобрели, вставить местную сим-карту, после этого все будет работать. Также опасны бывшие в употреблении смартфоны или устройства после ремонта, в которых оригинальные комплектующие заменены на китайские. Отмечу, что “серые” смартфоны, в которых оригинальные комплектующие заменены на китайские, очень сложно отличить от оригинальных. По тем же Samsung, которые очень часто подделывают, есть тематические форумы в интернете», — сказал Корнейчук.

Собеседник НСН также рассказал, как не наткнуться на «серый» смартфон на маркетплейсах.

«Сейчас такая специфика, что значительную часть товаров народ покупает на маркетплейсах. Каждый может зарегистрировать ИП, каждый может начать продавать там товары, даже китайцы. Народ находит самую низкую цену и заказывает себе “серый” смартфон, не предназначенный для нашего рынка. Вернуть товар, который пришел из Китая, гораздо сложнее. Поэтому я рекомендую, во-первых, при покупках на маркетплейсах нажимать галочку “Оригинальный товар”, во-вторых, покупать товары, срок доставки которых не превышает семь дней, поскольку в этом случае, как правило, товар поступает со складов в России, российский индивидуальный предприниматель несет ответственность за качество товара», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщал, что смартфоны в России подорожали на 12-15% с начала года.

