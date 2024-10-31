Эксперт Корнейчук: Россияне не откажутся от iPhone в случае подорожания

Комментируя намерения властей ввести дополнительные пошлины и сборы за отказ Apple от предустановки российского ПО, он указал, что любителям iPhone, iPad и MacBook просто следует быть готовыми к рискам, которые несут такие покупки, и что защитные меры могут привести к более высокой наценки на гаджеты.

Корнейчук считает, что полный запрет на продажу техники Apple в России не вводят потому, что в первую очередь это ударит по россиянам. По его мнению, и чиновники в частной жизни не отказываются от использования устройст американской компании.

«Люди привыкли, людям нравится. И если человек сам заработал деньги, своим честным трудом, он должен иметь право приобрести себе любое устройство», — подчеркнул эксперт.

Ранее власти Индонезии ввели запрет на продажу iPhone 16 в стране из-за отказа американской компании выполнить до конца свои обязательства по инвестициям в экономику островного государства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».