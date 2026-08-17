«Главная причина, по которой данные «сливаются», - это человеческий фактор. Если компания крупная, многие сотрудники заключают договор о неразглашении. Но находятся люди, которые из-за ошибки могут «слить» данные: это первый вариант, когда влияет неграмотность в обращении с данными. И есть второй вариант, когда сотрудник буквально продает данные. Даже сотрудники сотовых операторов могут пойти на это, это просто человеческий фактор. Есть еще вариант уязвимостей и вирусов, которые проникают в систему. Ни одна компания не может быть защищена на сто процентов, даже если у нее миллион специалистов по кибербезопасности. У нас до сих пор программный код пишут люди, от многих уязвимостей просто невозможно спастись, любая стена может быть разрушена. Есть мошеннические боты, специальные сайты даркнета», - отметил он.

По его словам, обычному гражданину тоже фактически невозможно защититься от этого.

«Обычному гражданину не избежать этого, любые данные могут быть слиты. Самые уязвимые и незащищенные места – это приложения МФО. Эти микрофинансовые организации обычно открываются на каких-то ИП. Они редко проводят аудит безопасности, но запрашивают очень большой объем информации, включая паспортные данные, окружение заемщика. На втором месте государственные приложения, так как там тоже огромный объем данных. И третье место – это социальные сети», - предупредил собеседник НСН.

Мошенники получают информацию для «пробива» человека зачастую бесплатно из-за громких утечек, затем этими данными можно пользоваться для шантажа или продавать их в сумме с другими, заявил российский хакер Александр Варской в беседе с НСН.

