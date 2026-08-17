Россиянам раскрыли, какие приложения «сливают» данные в даркнет
Сергей Вакулин заявил НСН, что главная причина, по которой данные «сливаются», это человеческий фактор.
Приложения микрофинансовых организаций (МФО) самые уязвимые с точки зрения утечки данных, такие компании обычно не уделяют большое внимание безопасности, но запрашивают большой объем данных, рассказал НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.
Данные россиян дорожают в даркнете — об этом сообщили эксперты. Доля данных, похищенных у пользователей из России, по оценкам специалистов, составляет от 14 до 18% от общего объема предлагаемых в даркнете логов стилеров, то есть информации, которую эти вредоносные программы собрали со скомпрометированных устройств, пишут «Известия». Вакулин раскрыл, как данные россиян оказываются на черном рынке.
«Главная причина, по которой данные «сливаются», - это человеческий фактор. Если компания крупная, многие сотрудники заключают договор о неразглашении. Но находятся люди, которые из-за ошибки могут «слить» данные: это первый вариант, когда влияет неграмотность в обращении с данными. И есть второй вариант, когда сотрудник буквально продает данные. Даже сотрудники сотовых операторов могут пойти на это, это просто человеческий фактор. Есть еще вариант уязвимостей и вирусов, которые проникают в систему. Ни одна компания не может быть защищена на сто процентов, даже если у нее миллион специалистов по кибербезопасности. У нас до сих пор программный код пишут люди, от многих уязвимостей просто невозможно спастись, любая стена может быть разрушена. Есть мошеннические боты, специальные сайты даркнета», - отметил он.
По его словам, обычному гражданину тоже фактически невозможно защититься от этого.
«Обычному гражданину не избежать этого, любые данные могут быть слиты. Самые уязвимые и незащищенные места – это приложения МФО. Эти микрофинансовые организации обычно открываются на каких-то ИП. Они редко проводят аудит безопасности, но запрашивают очень большой объем информации, включая паспортные данные, окружение заемщика. На втором месте государственные приложения, так как там тоже огромный объем данных. И третье место – это социальные сети», - предупредил собеседник НСН.
Мошенники получают информацию для «пробива» человека зачастую бесплатно из-за громких утечек, затем этими данными можно пользоваться для шантажа или продавать их в сумме с другими, заявил российский хакер Александр Варской в беседе с НСН.
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