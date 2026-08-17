Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас со старухой Шапокляк - героиней повестей и мультфильмов о Чебурашке. Об этом дипломат рассказала в беседе с «Комсомольской правдой».

Ранее Каллас заявила о подготовке крупнейшего пакета санкций против России, напоминает RT.

Захарова ответила на вопрос, что мешает главе евродипломатии понять неэффективность антироссийских ограничений.

«По такому же принципу жила Шапокляк: "Кто людям помогает, тот тратит время зря - хорошими делами прославиться нельзя"», - подчеркнула представитель МИД.

Между тем американский журналист Такер Карлсон усомнился в интеллектуальных способностях Каллас и задался вопросом, «как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе».

