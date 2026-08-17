Основателя «Рольфа» заочно приговорили к девяти годам тюрьмы
Основателя крупнейшего автодилера «Рольф» Сергея Петрова заочно приговорили к девяти годам заключения по уголовному делу о выводе средств за рубеж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.
Петрова признали виновным в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной либо российской валюте на счета нерезидентов с применением подложных документов.
«Приговорить... к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. рублей», - постановил судья.
Приговор пока не вступил в силу, отмечает RT.
Ранее стало известно, что Петрова обвинили в выводе из РФ почти 4 млрд рублей. По данным следствия, в 2014 году вместе с сообщниками он организовал незаконное перечисление денег, полученных от коммерческой деятельности автодилера. Обвинение запрашивало для Петрова 9,5 года колонии.
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