В России необходимо страховать врачей по примеру ОСАГО, заявил НСН доктор медицинских наук, бывший главный специалист первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владислав Жемчугов.

Крупнейшие медицинские вузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест и дополнительном приеме в ординатуру — в ряде организаций он продлится до конца августа. По состоянию на 10 августа в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова были вакантны 198 мест, в РНИМУ им. Н.И Пирогова —289 мест, в РМАНПО — 189, в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна — 123 места, пишет портал Ordinatura.org. Жемчугов предложил страховать врачей для решения главной проблемы.