В России призвали страховать врачей по примеру ОСАГО

Владислав Жемчугов заявил НСН, что исторически врачами были целые поколения, а теперь много «неприятных случаев». 

В России необходимо страховать врачей по примеру ОСАГО, заявил НСН доктор медицинских наук, бывший главный специалист первого МГМУ им. И.М. Сеченова Владислав Жемчугов.

Крупнейшие медицинские вузы сообщили о сотнях незаполненных бюджетных мест и дополнительном приеме в ординатуру — в ряде организаций он продлится до конца августа. По состоянию на 10 августа в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова были вакантны 198 мест, в РНИМУ им. Н.И Пирогова —289 мест, в РМАНПО — 189, в ФМБЦ им. А.И. Бурназяна — 123 места, пишет портал Ordinatura.org. Жемчугов предложил страховать врачей для решения главной проблемы.

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«У нас сегодня масса необоснованных судебных дел против врачей. Я считаю, что нужно застраховать врачей по типу ОСАГО, медицинский формат. Это отличная вещь. В ДТП эксперты разбирают ошибки, меньше разногласий, драк, оскорблений и так далее, людям самим это удобно. Разбираются эксперты и все цивилизованно. Надо то же самое делать в медицине – медицинская гражданская ответственность, взаимная для врачей и пациентов. В каждом случае должны разбираться эксперты со стороны врача и со стороны пациента. Я думаю, что это резко снизит количество неприятных случаев. Конечно, люди не идут в медицину, своих детей не отдают, их просто жалко. Исторически врачами были целые поколения, а сейчас получается так, что врач, который попадает в неприятные ситуации, такого не желает своим детям. Нужно этот вопрос решать срочно, иначе медицина станет никакой у нас. Врачей нужно защитить», - рассказал он.

Ситуацию с дефицитом кадров в медицине должны исправить уже в конце этого лета выпускники вузов, училищ и коллежей, заявил в интервью НСН глава профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолий Домников.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ОСАГОЗдоровьеВрачи

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