ВСУ попытались атаковать промпредприятия и гражданские объекты Астраханской области

Беспилотники ВСУ минувшей ночью массово атаковали Астраханскую область. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

Целью противника стали промышленные предприятия и гражданские объекты.

«Атака отражена, ущерб предприятиям не допущен. К сожалению, не обошлось без жертв... погибла жительница Енотаевского округа», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Бабушкин уточнил, что ВСУ ударили по частному дому, где находились погибшая и ее сын-подросток. Мальчик не пострадал.

Ранее в селе Колосково Белгородской области при ракетном ударе украинских боевиков погибли шесть человек.

