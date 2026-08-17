ВСУ попытались атаковать промпредприятия и гражданские объекты Астраханской области
Беспилотники ВСУ минувшей ночью массово атаковали Астраханскую область. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин.
Целью противника стали промышленные предприятия и гражданские объекты.
«Атака отражена, ущерб предприятиям не допущен. К сожалению, не обошлось без жертв... погибла жительница Енотаевского округа», - написал губернатор в мессенджере «Макс».
Бабушкин уточнил, что ВСУ ударили по частному дому, где находились погибшая и ее сын-подросток. Мальчик не пострадал.
Ранее в селе Колосково Белгородской области при ракетном ударе украинских боевиков погибли шесть человек.
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