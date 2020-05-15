Полиция в магазинах, «случайное» тестирование: Как усиливают борьбу с COVID-19

Между тем, Минпромторг разослал в регионы, а также в Роспотребнадзор, МВД и Росгвардию рекомендации по работе магазинов в новых условиях. Теперь администрация магазина «вправе и обязана» отказывать покупателю без маски в обслуживании на кассе, а если он категорически не хочет её надевать — вызывать на место представителей органов внутренних дел, передаёт ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.

В метро Санкт-Петербурга могут и вовсе не пустить без средств индивидуальной защиты — им просто не продадут билеты. Учитывая ситуацию с коронавирусом, подобные меры оправданы, уверен вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло.

«Мы видим, что люди умирают как от заболеваний, связанных с коронавирусом, так и от самого коронавируса. Мы видим, что больницы переполнены. Государство обязано предпринимать меры по защите всех граждан. Люди без масок представляют опасность для окружающих, если они инфицированы», - сказал он в беседе с НСН.

Во многих регионах за отсутствие маски гражданам грозит штраф. Но деньги на маски, которые зачастую одноразовые, есть не у всех, беспокоятся в Национальном родительском комитете. В связи с этим НРК обратился в правительство России с просьбой ввести ежемесячные пособия на покупку средств индивидуальной защиты, пишет RT.

Готовясь к постепенному снятию ограничений из-за COVID-19, власти также расширяют охват тестирования. Так, перейти к первому и второму этапу смягчения режима самоизоляции смогут лишь те регионы, которые уложатся в норму тестирования Роспотребнадзора — 70 тестов на 100 тысяч жителей.

В Москве тем временем начинают массовое бесплатное тестирование население на антитела к новому коронавирусу. Каждый несколько дней приглашения на иммуноферментный анализ крови будут получать по 70 тысяч горожан. Как объяснил Собянин, это нужно, чтобы определить популяционный иммунитет: в таком случае власти смогут понять, как им ослаблять ограничительные меры, не подвергая риску людей, объяснил градоначальник.

Специалисты считают, что это важное исследование, однако расходятся во мнении о том, насколько массовым оно должно быть. Например, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что было бы достаточно собрать несколько тысяч сывороток по городу выборочно из разных мест.

