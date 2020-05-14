«Дорого и не нужно!» Вирусолог не поддержал массовый скрининг на коронавирус

Москва и Подмосковье начинают массовые анализы на антитела. Число тестирований на коронавирус в Москве вырастет до 100 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч в сутки. Это станет возможно благодаря иммуноферментному анализу крови, рассказал столичный мэр Сергей Собянин. Он также рассказал о достигнутой договоренности с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, согласно которой ИФА-диагностика будет развернута и в регионе.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН усомнился, что процент выявленных антител к коронавирусу у россиян будет высок.

«Это практически эпидемиологическое исследование. Тесты выявляют антитела у людей. По ним можно судить, отреагировали ли иммунологически люди, которые соприкасались с этим вирусом, или нет. С помощью этих тестов будет определяться, как антитела распространены среди населения, чего ожидать от общего иммунитета. Я думаю, что процент людей, которые имеют эти антитела, будет не таким уж большим. В других странах уже проверяли такие вещи. В Нью-Йорке, где была довольно сильная эпидемия, процент людей с антителами доходил до 20. Это имеет значение для всех нас - показатель нашего иммунитета», - сообщил он.