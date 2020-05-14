«Дорого и не нужно!» Вирусолог не поддержал массовый скрининг на коронавирус
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН объяснил, что анализ на антитела нужен для общего представления об иммунитете у населения, а не для того, чтобы проверить каждого россиянина.
Москва и Подмосковье начинают массовые анализы на антитела. Число тестирований на коронавирус в Москве вырастет до 100 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч в сутки. Это станет возможно благодаря иммуноферментному анализу крови, рассказал столичный мэр Сергей Собянин. Он также рассказал о достигнутой договоренности с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, согласно которой ИФА-диагностика будет развернута и в регионе.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН усомнился, что процент выявленных антител к коронавирусу у россиян будет высок.
«Это практически эпидемиологическое исследование. Тесты выявляют антитела у людей. По ним можно судить, отреагировали ли иммунологически люди, которые соприкасались с этим вирусом, или нет. С помощью этих тестов будет определяться, как антитела распространены среди населения, чего ожидать от общего иммунитета. Я думаю, что процент людей, которые имеют эти антитела, будет не таким уж большим. В других странах уже проверяли такие вещи. В Нью-Йорке, где была довольно сильная эпидемия, процент людей с антителами доходил до 20. Это имеет значение для всех нас - показатель нашего иммунитета», - сообщил он.
Вирусолог объяснил НСН, что работа по выявлению антител у такого огромного числа жителей мегаполиса не оправдана.
«Думаю, что такой массовый скрининг не оправдан, честно говоря. Если у Сергея Семеновича очень много денег, то можно и миллионы людей проверить, это его дело. На самом деле нужно выборочно собрать несколько тысяч сывороток по городу из разных мест и исследовать их. И уже будет получено представление по эпидемиологическом состоянии города в отношении перенесенного заболевания. Не нужно всех людей исследовать. Они, вероятно, рассчитывают брать кровь из пальца, но чаще для такого берут кровь из вены, а это уже большая работа», - заключил он.
Сергей Собянин отметил, что иммуноферментный анализ крови будет осуществляться на тех предприятиях, которые обязаны периодически проверить своих работников на COVID-19. В числе таких организаций медучреждения, правоохранительные органы и предприятия ЖКХ, транспорта.
Вместе с тем жители столицы имеют право отказаться от тестирования на наличие антител к коронавирусной инфекции, уточнили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в Москве.
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