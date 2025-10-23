Реформы правительства очистят «авгиевы конюшни» российской миграционной политики, рассказала член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в разговоре с НСН.



Полномочия внешней трудовой миграции будут переданы в руки МВД. Сами мигранты будут обязаны покинуть Россию после окончания трудового договора. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на площадке Совбеза. Лянге поддержала изменения.