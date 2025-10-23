Полиция и общественники поспорили из-за будущего мигрантов

Изменения в миграционном законодательстве помогут навести порядок заявила НСН Маргарита Лянге, но Михаил Пашкин не увидел позитива в них.

Реформы правительства очистят «авгиевы конюшни» российской миграционной политики, рассказала член Общественной палаты России и Совета при президенте по межнациональным отношениям Маргарита Лянге в разговоре с НСН.

Полномочия внешней трудовой миграции будут переданы в руки МВД. Сами мигранты будут обязаны покинуть Россию после окончания трудового договора. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на площадке Совбеза. Лянге поддержала изменения.

«Все было сказано в логике наведения порядка в миграционной сфере. Мы не привыкли, когда в отношении миграции высказываются твердо и четко. В МВД сформируют службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Это нужно было сделать давным-давно, потому что у нас были “авгиевы конюшни”. Эту тему не трогали почти 10 лет. Мы должны все понимать про людей, которые приезжают в нашу страну: зачем, на какой срок и на каких условиях. Новая ситуация поможет и мигрантам. Раньше они могли попадать в абсолютно бесправное положение, когда их эксплуатировали в другом государстве собственные бывшие граждане, которые получили гражданство. Они осваивались, звали их к себе работать и занимались, фактически, рабовладением», — подчеркнула она.

Лянге добавила, что изменения приведут к недовольству определенных групп населения.

«Это приведет к недовольству в среде мигрантов и юридических служб, которые помогали им находить лазейки в российском законодательстве для того, чтобы либо оставаться, либо как-то избегать наказания, либо получать социальные выплаты и льготы на многочисленных членов семьи. Никто не против того, чтобы люди, которые хотят быть гражданами нашей страны, интегрировались, но это как раз вызывало напряженность среди местного населения. Если мы говорим о напряженности среди мигрантов, то она вырастет, но среди принимающего общества она снизится», — указала она.

Глава профсоюзов сотрудников полиции Михаил Пашкин не согласился с такой позицией и рассказал НСН свою версию будущего.

«Лучше бы эти функции передали в Росгвардию. Самих сотрудников МВД часто сажают за коррупцию в сфере миграции. К тому же, сейчас отменили стажировки в полиции перед приемом на работу. Может запросто получиться, что новые граждане будут следить за своими бывшими, и тогда никакого контроля не получится. У нас еще и таджикских полицейских сюда призвали следить за мигрантов. Я ничего позитивного в этих изменениях не вижу», — подчеркнул он.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН предложил не депортировать нелегалов из России.

