Россиянам рассказали, сколько регионы зарабатывают на мигрантах
Патентная система позволяет субъектам России получать весомый доход в миллиарды рублей, заявил Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
Мигранты покупают разрешения на работу на сумму свыше 100 миллиардов рублей, это весомый вклад в экономику регионов, рассказал эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.
Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. В ней указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Коженов усомнился в таком прогнозе.
«У нас выросло на долю процента число мигрантов из Индии. Было пять тысяч, а стало — 20. Реального роста никакого нет, потому что такое же число каждый день прилетает из Средней Азии. Квоты растут ежегодно: со 160 до 240 тысяч за последний год, но на самом деле они не заполняются. Патентная система — прекрасное и полезное изобретение в таком случае. Она приносит субъектам 140 миллиардов ежегодно и является справедливой. Только Москве это обеспечило 32 миллиарда рублей. А квоты — это коррупция. Это оформляется в каком-то кабинете, где люди по три недели ждут и не могут сразу начать работать, как прилетели», — указал он.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев и Коженов поспорили в пресс-центре НСН, кто заменит мигрантов в России в будущем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Встреча Путина и Трампа может состояться в течение двух недель
- Россиянам рассказали, сколько регионы зарабатывают на мигрантах
- Венгрия пообещала Путину беспрепятственный въезд в страну для встречи с Трампом
- Алаудинов: Число погибших и пропавших бойцов ВСУ составляет около 2 млн
- Роботы или инопланетяне: В России поспорили, кто заменит мигрантов
- Экономист допустил, что ключевая ставка после заседания ЦБ останется прежней
- Тысячи беспризорников: Депутатов осудили за недопуск детей мигрантов в школы
- «Чтобы не хомячили»: Врач рассказала, как избежать смертельного ожирения
- Глава белгородского села пострадал при атаке дрона ВСУ
- В Госдуме рассказали, как наведут порядок в миграционной политике
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru