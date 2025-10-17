Мигранты покупают разрешения на работу на сумму свыше 100 миллиардов рублей, это весомый вклад в экономику регионов, рассказал эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов в пресс-центре НСН.



Президент России Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики на 2026–2030 годы. Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов. В ней указано, что рост числа мигрантов, которые приезжают на работу в Россию, сохранится до 2030 года. Коженов усомнился в таком прогнозе.